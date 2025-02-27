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經典賽／中華隊有功！蔡其昌發500萬獎金 可取得補充役資格

經典賽／台南Josh讚西班牙三壘手是很強球員 網：嘴下留人

聯合新聞網／ 綜合報導
西班牙三壘手恩卡納西昂。 歐新社
西班牙三壘手恩卡納西昂。 歐新社

中華隊在經典賽資格賽最終戰以6：3擊敗西班牙隊，奪下2026經典賽門票。有網友分享與西班牙三壘手恩卡納西昂（Wander Encarnación）合照，棒球網紅台南Josh也留言稱讚該名球員。

恩卡納西昂在第6局連續發生2次暴傳失誤，讓中華隊拿下2分，成為勝負分水嶺。恩卡納西昂當場落淚的畫面，讓許多球迷印象深刻。賽後他關閉個人IG，有人推測可能是有台灣人去「道謝」，這行為使多數球迷直呼不妥。

昨晚有網友分享與恩卡納西昂合照，網紅台南Josh也留言朝聖，「很強的球隊跟球員，他的揮棒好好看！」許多球迷擔心Josh的反指標害到西班牙球員，紛紛表示，「他要回家了，放過他」、「你別說，人家難過」、「嘴下留人」。

有網友寫道，「有這種留言難怪會有人去IG鬧到別人轉私人帳號，還可以有人幫你護航說只是玩玩而已真棒。」對此，Josh回覆，「我是認真喜歡他的揮棒啊。」

由 @isabellathatgirll 發佈
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