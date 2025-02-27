經典賽／中華隊有功！蔡其昌發500萬獎金 可取得補充役資格

中華隊在經典賽資格賽取得晉級明年會內賽的門票，雖然照規定不在國光獎金頒發範圍內，也有球迷因此抱不平，不過中職會長蔡其昌在附加賽之後，就加發500萬元的獎金，提供給選手以及後勤團隊。

根據現行國光獎金辦法，經典賽資格賽不在獎勵範圍，因此中華隊無法因此獲得獎金，然而在中華隊擊敗西班牙隊後，蔡其昌即以聯盟會長身分，在聚會中頒發500萬元的獎勵金。

聯盟副秘書長蔡克斯在社群平台透露此事，這筆獎勵金除了鼓勵球員、教練外，也包含後勤團隊，蔡克斯也表示，「沒有一百分的後勤團隊，只有一直進步的團隊，不論是聯盟同仁還是六隊球團的後勤支援，大家都是絞盡腦汁希望把事情做好，或許過程沒有能做到最完美，但他們沒日沒夜的付出，其實我們都不忍苛責。」

而國光獎金雖未包含經典賽資格賽，不過《國家體育競技代表隊服補充兵役辦法》中，資格賽符合「世界正式錦標賽資格賽」的條件，參賽球員皆可取得12天補充役資格，不過之後需接受五年列管，除非在奧運會取得前三名、亞運第一名才能解除。