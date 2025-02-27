快訊

柯文哲聲請解禁…黃國昌也旁聽 批檢蠻橫：說柯會逃亡真是腦子有洞

柯文哲聲請解除禁見將開庭 柯媽現身情緒激動邊哭邊進法院

經典賽／中華隊有功！蔡其昌發500萬獎金 可取得補充役資格

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／中華隊有功！蔡其昌發500萬獎金 可取得補充役資格

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華隊前進明年世界棒球經典賽，確定連續6屆參加正賽。記者許正宏／攝影
中華隊前進明年世界棒球經典賽，確定連續6屆參加正賽。記者許正宏／攝影

中華隊在經典賽資格賽取得晉級明年會內賽的門票，雖然照規定不在國光獎金頒發範圍內，也有球迷因此抱不平，不過中職會長蔡其昌在附加賽之後，就加發500萬元的獎金，提供給選手以及後勤團隊。

根據現行國光獎金辦法，經典賽資格賽不在獎勵範圍，因此中華隊無法因此獲得獎金，然而在中華隊擊敗西班牙隊後，蔡其昌即以聯盟會長身分，在聚會中頒發500萬元的獎勵金。

聯盟副秘書長蔡克斯在社群平台透露此事，這筆獎勵金除了鼓勵球員、教練外，也包含後勤團隊，蔡克斯也表示，「沒有一百分的後勤團隊，只有一直進步的團隊，不論是聯盟同仁還是六隊球團的後勤支援，大家都是絞盡腦汁希望把事情做好，或許過程沒有能做到最完美，但他們沒日沒夜的付出，其實我們都不忍苛責。」

而國光獎金雖未包含經典賽資格賽，不過《國家體育競技代表隊服補充兵役辦法》中，資格賽符合「世界正式錦標賽資格賽」的條件，參賽球員皆可取得12天補充役資格，不過之後需接受五年列管，除非在奧運會取得前三名、亞運第一名才能解除。

WBC中華隊 經典賽

延伸閱讀

經典賽／中華隊幸運小物 「追分成功」車票成台版無敵星星！

經典賽／陳傑憲在資格賽觸擊、打擊率僅2成 蔡其昌曝辛酸內幕

經典賽／中華隊慘輸西班牙後 蔡其昌：忘掉我們是世界冠軍！

經典賽／中華隊首戰失利後迎第2戰 蔡其昌：審慎以對

相關新聞

經典賽／中華隊有功！蔡其昌發500萬獎金 可取得補充役資格

中華隊在經典賽資格賽取得晉級明年會內賽的門票，雖然照規定不在國光獎金頒發範圍內，也有球迷因此抱不平，不過中職會長蔡其昌在...

經典賽／莊陳仲敖曬中華隊大合照畫作 網讚嘆：被棒球耽誤的畫家

24歲旅美投手莊陳仲敖在經典賽資格賽最終戰先發，幫助中華隊以6：3擊敗西班牙，奪下2026經典賽門票。莊陳仲敖也在社群平台分享紀念畫作，球迷們直呼他是「被棒球耽誤的畫家」。 莊陳仲敖面對西班牙主

經典賽／均速150+公里 資格賽見中華隊火球新世代

中華隊前晚對戰西班牙隊，搶下晉級明年世界棒球經典賽的門票，四大「火球男」接力壓制，讓球迷看得血脈賁張，也讓人期待明年火球...

經典賽／中華隊幸運小物 「追分成功」車票成台版無敵星星！

台灣隊奪世界棒球經典賽資格賽晉級門票。立委蔡其昌團隊購買台中海線地區考生祈求考運的追分成功車票，後勤團隊加工為幸運小物，...

經典賽／台南Josh讚西班牙三壘手是很強球員 網：嘴下留人

中華隊在經典賽資格賽最終戰以6：3擊敗西班牙隊，奪下2026經典賽門票。有網友分享與西班牙三壘手恩卡納西昂（Wander Encarnación）合照，棒球網紅台南Josh也留言稱讚該名球員。

經典賽／中華隊網路聲量逾38萬筆 「你不能只有在贏的時候才愛他們」催淚

中華隊拚戰到附加賽才拿下正賽門票，「蔡總機」蔡其昌這句話引數萬人按讚認同。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。