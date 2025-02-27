經典賽／莊陳仲敖曬中華隊大合照畫作 網讚嘆：被棒球耽誤的畫家
24歲旅美投手莊陳仲敖在經典賽資格賽最終戰先發，幫助中華隊以6：3擊敗西班牙，奪下2026經典賽門票。莊陳仲敖也在社群平台分享紀念畫作，球迷們直呼他是「被棒球耽誤的畫家」。
莊陳仲敖面對西班牙主投3局失2分，拿下勝投。他過去就經常在Threads分享畫作，今天凌晨又曬出一張中華隊全體慶祝照及「6面6骰子」畫作。
網友們紛紛表示，「莊陳肯定是被棒球耽誤的畫家、藝術家」、「剛滑到以為是球迷的創作，仔細看才發現是莊陳本人」、「筆觸真的超強 ，感謝莊陳回來參賽」。
資格賽結束後，據經紀公司發布的IG限時動態，莊陳仲敖已啟程返美，將投入運動家隊大聯盟春訓。
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