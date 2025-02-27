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經典賽／中華隊幸運小物 「追分成功」車票成台版無敵星星！

中央社／ 台中27日電
中職會長蔡其昌團隊購買台中海線地區考生祈求考運的追分成功車票，後勤團隊加工為幸運小物，化身台版無敵星星。 截圖自中職影片
中職會長蔡其昌團隊購買台中海線地區考生祈求考運的追分成功車票，後勤團隊加工為幸運小物，化身台版無敵星星。 截圖自中職影片

中華隊奪世界棒球經典賽資格賽晉級門票。中職會長蔡其昌團隊購買台中海線地區考生祈求考運的追分成功車票，後勤團隊加工為幸運小物，化身台版無敵星星，成功助攻中華隊奪勝。

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）中華隊以6比3擊退西班牙隊，奪下最後一張晉級門票，順利打進2026世界棒球經典賽。殊死戰中出動各式幸運小物為中華隊加油，其中「追分-成功」車票特別吸睛。

民進黨籍立委、中華職業棒球大聯盟會長蔡其昌今天表示，中華隊在前幾場比賽的得分效率差，常常在滿壘、得點圈有人卻無法得分，後勤團隊想起過去考生最喜歡的追分成功車票，立刻請助理去購買，並由後勤團隊加工製作，台版無敵星星就此出現。

幸運小物成功幫助國家隊，在殊死戰中陸續得分，最後贏得勝利。蔡其昌指出，賽事中，許多玄學加油法、法器陸續出現，例如神奇骰子等，代表大家都一起團結、集氣，就是希望可以贏得勝利。蔡其昌也提到選手的實力才是最重要。

台中海線地區民眾指出，每逢考季許多考生都會購買「追分-成功」車票，當作幸運小物，並且到大肚區磺溪書院，將准考證影本放置在文昌帝君前，希望可以獲得保佑，祈求考試順利。

WBC中華隊 經典賽

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