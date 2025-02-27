聽新聞
0:00 / 0:00
經典賽／陳傑憲在資格賽觸擊、打擊率僅2成 蔡其昌曝辛酸內幕
經典賽資格賽陳傑憲表現不理想，擔任中心棒次的他好幾次在場上短打，許多球迷感到疑惑。中職會長蔡其昌透露，其實陳傑憲這次比賽手腕不適仍選擇帶傷上陣。
去年12強賽陳傑憲從日本王牌投手戶鄉翔征開轟，幫助中華隊奪冠，並以超過6成打擊率獲選MVP。
不過這次WBC資格賽陳傑憲狀況不佳，儘管選球能力還在，但打擊率下探至2成，且多次擺短棒觸擊，引發不少球迷討論。
對此，根據蔡其昌的說法，這次中華隊面臨許多傷病問題，他也提到陳傑憲的狀況，「傑憲手腕也不舒服，但還是想辦法點球。」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言