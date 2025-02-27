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經典賽／陳傑憲在資格賽觸擊、打擊率僅2成 蔡其昌曝辛酸內幕

聯合新聞網／ 綜合報導
陳傑憲。記者許正宏／攝影
陳傑憲。記者許正宏／攝影

經典賽資格賽陳傑憲表現不理想，擔任中心棒次的他好幾次在場上短打，許多球迷感到疑惑。中職會長蔡其昌透露，其實陳傑憲這次比賽手腕不適仍選擇帶傷上陣。

去年12強賽陳傑憲從日本王牌投手戶鄉翔征開轟，幫助中華隊奪冠，並以超過6成打擊率獲選MVP。

不過這次WBC資格賽陳傑憲狀況不佳，儘管選球能力還在，但打擊率下探至2成，且多次擺短棒觸擊，引發不少球迷討論。

對此，根據蔡其昌的說法，這次中華隊面臨許多傷病問題，他也提到陳傑憲的狀況，「傑憲手腕也不舒服，但還是想辦法點球。」

WBC中華隊 經典賽 陳傑憲

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