經典賽／12強奪冠又拿正賽門票 16年前洪總犀利訪問宛如先知

在短短4個月內，中華隊以不同的2套陣容奪下世界棒球12強賽冠軍，並力克以中南美洲聯軍組成的西班牙，闖進經典賽正賽，不過也有球迷回想起中華隊「黑暗時期」，找出16年前時任總教練洪一中如先知般發言：「為什麼沒有王建民、陳金鋒，我們就不行了？」

2008年北京奧運以及2009經典賽中華隊在無法順利徵召的情況下，連續2年兵敗中國大陸，職棒環境也受假球陰影籠罩，輿論直指代表性球員，如王建民、陳金鋒等人不願為國效力，但洪一中受訪時選擇替球員抱不平：「這表示台灣整體的棒球環境是不好的，是不平均的！」

洪一中指出，政府未能提出完善保護球員的計畫，球員自然不願回國參賽，他無奈道：「我曾經爭取過，結果在會場裡被當場砲轟。」如今球迷回憶起16年前洪一中的辛辣回覆，對比現在中華隊以2套陣容連續打出佳績，不禁感嘆：「洪總終於可以感到欣慰了。」

現在球員們的進步以及棒球環境的逐步改善，球迷們也有目共睹：「當年洪一中說這些話的時候被罵的很慘，先知總是寂寞的」、「2025闖進會內賽了，希望每位球員都能穩定發揮」、「跟那時的人說2024年我們會靠著九成的中職選手跟日本爭冠軍，我一定會覺得是妄想」。