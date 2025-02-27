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經典賽／資格賽見火球新世代

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
莊陳仲敖（左起）、徐若熙、孫易磊及曾峻岳，4名火球男均速都達150+公里，聯手壓制西班牙打線。 記者許正宏／攝影
莊陳仲敖（左起）、徐若熙、孫易磊及曾峻岳，4名火球男均速都達150+公里，聯手壓制西班牙打線。 記者許正宏／攝影

中華隊前晚對戰西班牙隊，搶下晉級明年世界棒球經典賽的門票，四大「火球男」接力壓制，讓球迷看得血脈賁張，也讓人期待明年火球新世代再次齊聚。

對西班牙附加賽，先發投手莊陳仲敖飆出一五○公里以上火球，接手的徐若熙孫易磊曾峻岳也頻讓計分板亮起紅燈，讓球迷好奇「這是不是中華隊投手單場均速最快的一次？」

莊陳仲敖前天在關鍵戰役投出最快一五四公里的球速，均速一五○公里，他為了幫助中華隊特別返台，昨天已搭機返美，與運動家隊會合，啟動原本暫停的大聯盟春訓行程。

中職味全龍隊徐若熙對戰尼加拉瓜、西班牙隊都投出追平生涯最快的一五八公里球速，附加賽投了四十九球，直球均速一五三公里，連美國球評都稱讚不已，認為大聯盟球隊會對這位「龍之子」有濃厚興趣。

日職火腿隊孫易磊此戰最快球速一五六公里、均速一五二公里，多次在國際賽場飆破生涯最速球的他，很捨不得離開團隊，他已經預約明年「國家隊有需要，當然期待再披上戰袍。」

把關最後半局的中職富邦悍將「終結者」曾峻岳用十五顆直球對決，連飆三次三振，最快一五六公里、均速一五四公里，他也期待參加明年經典賽。

不僅這四人，中華隊這四場比賽投出一五○公里以上球速的還有林維恩、沙子宸陳柏毓伍祐城。去年世界十二強賽的王牌左投林昱珉，也擁有同樣火球技能。

這兩場國際大賽為中華隊找到不少可用之兵，難怪隊長陳傑憲說：「他們是台灣的未來。」

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