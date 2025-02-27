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經典賽／中華隊有望與日韓交手 張育成期待對決大谷翔平

聯合報／ 記者蘇志畬藍宗標／台北報導
「國防部長」張育成表達續戰明年經典賽意願。記者蘇志畬／攝影
「國防部長」張育成表達續戰明年經典賽意願。記者蘇志畬／攝影

中華隊在世界棒球經典賽資格賽最後一戰擊敗西班牙隊，取得明年會內賽門票，有很高機率會分到預賽Ｃ組與日本、南韓交手，「國防部長」張育成表達續戰意願，更期待與大聯盟時期沒對決過的大谷翔平交手。

據中華棒球協會收到訊息，中華隊明年分在Ｃ組的可能性很大，將在東京巨蛋出賽，對手除了日、韓，還有澳洲、捷克，將是亞洲三強繼二○○九年經典賽後，再次同組爭奪晉級八強複賽。

中華隊打了五屆經典賽，最佳表現是二○一三年晉級八強，歷年正賽出賽十七場打出五勝十二敗，對上日、韓還未有贏球紀錄，對日本兩敗、對南韓四敗，二○一三年韓國隊在分組預賽中排名老三被淘汰，但對戰中華隊還是以一分差獲勝。

中華隊再戰明年經典賽，這次資格賽的國手有不少人有意參戰，隊長陳傑憲表示，自己會好好調整狀態，期待入選；張育成也有同樣想法，將自己調整到位再交給教練團選擇。

張育成在上屆經典賽及今年資格賽都扛起中華隊第四棒並繳出優異成績，但自己沒想太多，「就是教練安排，盡我所能，不動四棒只有陳金鋒可以扛。」

大聯盟時期張育成曾與打者翔平同場較勁，甚至在一壘上聊天過，但還沒對決過投手大谷，明年若能在經典賽碰頭，有望圓夢。他笑說：「全世界都想跟大谷對決吧，有機會的話，當然想把他打倒。」

中華隊、尼加拉瓜在資格賽Ａ組過關，明年經典賽廿席剩最後兩席，Ｂ組賽事三月二日在美國亞利桑納州開打，哥倫比亞、巴西、德國、中國大陸四搶二，主辦經典賽的大聯盟官方將在資格賽結束後公布明年正賽分組。

獅端1.6億大約留陳傑憲

另外，中華職棒統一獅新球季薪資談約大致底定，外界最關心「台灣隊長」陳傑憲身價，球團昨證實提出總額超過一億六千萬元的合約，期待陳傑憲盡快回應並全心備戰本季賽事。

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