經典賽／慶祝中華隊晉級 竟有瘋狂店家「好野吧」宣布當天免費

中華隊晉級迎來大慶典，「好野吧」全力支持，當日全店消費免費，熱血棒球氛圍席捲全台！

隨著中華隊在2025年世界棒球經典賽（WBC）中強勢晉級，台灣球迷的熱情達到巔峰！為了慶祝這一激動人心的時刻，「好野吧」決定回饋熱情的支持者，宣布當天全店免費，在每一位熱血支持中華隊的顧客心中擊出重棒優惠。

在這場攸關晉級的比賽中，中華隊的精彩表現贏得了球迷的掌聲與喝彩，成功晉級後，為大家帶來的不僅僅是榮耀，更是全台球迷與商家的狂歡盛宴！「好野吧」作為支持中華隊的忠實球迷，立刻響應這股熱潮，推出全店免費的回饋活動，與廣大球迷共同慶祝中華隊的勝利。

全店免費，僅此一日，狂嗨四射！

為了向中華隊的傑出表現致敬，2025年2月25日當天，好野吧提供全店免費的優惠，凡在當日進店消費的顧客，無論餐點、飲品、還是點心，都可免費享用！這是一次史無前例的優惠，回饋所有支持台灣棒球的熱情顧客。

現場氛圍升級，與中華隊同心同行

「好野吧」當天不僅提供免費餐飲，更將現場氛圍升級，當天店內還即時轉播WBC精彩賽事，讓顧客在品嚐美食的同時，不錯過中華隊的每一個精彩瞬間。

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