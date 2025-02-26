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經典賽／家人相伴充電 張育成終於睡了好覺

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
「國防部長」張育成剛結束經典賽資格賽中華隊任務，今天參加運動品牌活動。記者蘇志畬／攝影
「國防部長」張育成剛結束經典賽資格賽中華隊任務，今天參加運動品牌活動。記者蘇志畬／攝影

昨晚在台北大巨蛋打完關鍵一役，幫助中華隊取得明年經典賽門票，張育成今天出席台灣運動品牌VERVE代言活動時，神采奕奕，他透露昨晚終於能睡個好覺，跟家人相處對他來說就是充電。

VERVE宣布簽約張育成成為品牌代言人，並推出聯名系列，包含厚磅寬版帽衣、機能短袖以及刺繡老帽，上面都有張育成的個人Logo，以及品牌特別設計的聯名圖案。

張育成表示，自己平常穿著就走美式風格，喜歡寬鬆、舒服的感覺，VERVE的服飾不僅休閒可穿，要運動也沒問題，「穿起來舒服。動作不會有侷限。」自己在資格賽賽前就是穿著VERVE的衣服到球場備戰。

張育成在經典賽資格賽繳出好表現，他透露，因為備戰賽事，很久沒與家人相聚，這段時間也要感謝老婆幫忙照顧小孩，而在附加賽之前的休兵日，太太也特別帶著小孩來陪伴，「感覺到自己有充到電，所以昨天才表現不錯。」

昨晚賽後中華隊有慶功活動，不過張育成選擇先回家陪伴家人，也終於睡了個好覺，他說：「比賽中都沒有睡得很好，今天很有精神，要感謝所有隊友，讓我們能夠拿下經典賽的門票。」

WBC中華隊 經典賽

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