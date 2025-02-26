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經典賽／手牽手可愛畫面成焦點 張育成：是他咄咄逼人

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
「國防部長」張育成剛結束經典賽資格賽中華隊任務，今天參加運動品牌活動。記者蘇志畬／攝影
「國防部長」張育成剛結束經典賽資格賽中華隊任務，今天參加運動品牌活動。記者蘇志畬／攝影

中華隊昨天在經典賽資格賽附加賽擊敗西班牙隊，賽後隊長陳傑憲受訪時，張育成與白衣工作人員手牽手等候採訪的可愛畫面剛好成為背景，不少球迷直呼目光全被吸走，張育成今天笑說：「是他咄咄逼人。」

為何有此說？張育成今天參加運動品牌活動時笑著解釋，那是因為要自己出來面對媒體，就被有點強勢的拉手出來，「我沒有不願意，這樣也很好玩，讓大家看到不知道的一面。」

據了解，該工作人員已有家室，目前在中華棒球協會工作，此次賽會兼顧多職包含媒體公關，因媒體提出訪問需求，因此他牢牢牽著張育成的手，避免賽後忙著慶祝的張育成跑到不見蹤影，同時也盯著媒體訪問進度，準備有空檔就安排張育成受訪。

回顧這趟中華隊之旅，張育成表示，自己多多少少也有不捨，尤其賽後看到沙子宸在場上落淚，「自己也想哭，但我有忍住，要謝謝他在不舒服（感冒）的時候，站出來投那場比賽，也希望他球季能夠有好表現。」

跟這些隊友相處，張育成感受到許多年輕投手的霸氣，都很勇於對決打者，而野手中王博玄表現猶如老將，「心臟很大顆，不像第一次打。」最辛苦的則是隊長陳傑憲，「他一整年幫國家打中華隊，真的很辛苦。」

但比賽中也有有趣時刻，像是小將林維恩就會模仿前台北市長柯文哲，張育成透露，當球隊氣氛比較僵的時候，林維恩就會跳出來模仿，「大家包含教練、後勤都會笑出來。」

WBC中華隊 經典賽

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