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經典賽／期待再進中華隊 張育成想對決大谷翔平投手版

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
張育成。記者許正宏／攝影
張育成。記者許正宏／攝影

中華隊昨天擊敗西班牙隊取得明年經典賽正賽門票，高機率分到C組要與日、韓交手，張育成今天參加運動品牌活動時受訪表達續戰意願，更期待能對上大聯盟時期沒對過的投手版本大谷翔平。

張育成繼2023年經典賽後，在今年經典賽資格賽再次扛起中華隊四番，本屆四場比賽敲出8支安打，包含4支二壘打、1發全壘打，打擊率3成89、OPS高達1.228。

對於明年進入中華隊名單，張育成表明自己很有興趣，但前提也要將自己的狀態保持好，並看最終教練團的安排，至於是否繼續扛第四棒則不會在意，「棒次就是教練安排，我盡我所能，『不動四棒』只有我們陳金鋒（富邦悍將總教練）可以扛。」

中華隊挺進經典賽，有機會分到C組前往東京，張育成表示：「不管對誰都很期待，26年我們一定會拿出所有野心，不管誰來都全力以赴，努力前進。」

大聯盟時期張育成曾與打者翔平同場較勁，甚至在一壘上聊天過，但還沒對決過投手大谷，明年若能在經典賽碰頭有望圓夢，他笑說：「全世界都想跟他對決吧，有機會的話，當然想把他打倒。」

相較2026年的經典賽，張育成目前專注在挑戰中職新賽季，預計明天與球隊會合，28日加入訓練，「目前強度還不錯，就維持下去，跟之前旅美的進度差不多，自己的節奏不錯，春訓就注意身體不要有小差錯。」

WBC中華隊 經典賽

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