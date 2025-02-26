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經典賽／WBC認證「龍之子」 美媒：MLB可能對徐若熙有興趣
肩負本次經典賽資格賽中華隊王牌重任，目前效力味全龍的徐若熙在昨晚與西班牙的殊死一戰大放異彩，接替退場的先發投手莊陳仲敖後主投3.1局，飆出5K僅失1分，局間遭遇危機也能沈穩化解，不僅WBC官網直呼他是「龍之子」，大聯盟記者也認為或許會有球隊有興趣。
徐若熙昨晚主投3.1局，狂飆5K，只挨了陽春砲失1分，危機發生在五局下半，中華隊僅1分領先，西班牙無人出局攻佔一二壘，徐若熙先讓恩卡納西昂（Wander Encarnación）打出游擊方向滾地球製造雙殺，隨後用96英里（約154公里）速球三振烏茲塔利茲（Jesús Ustariz）。
這個片段也登上WBC官方X，內文寫道：「龍之子拯救球隊！徐若熙化解了中華隊的危機！」連大聯盟記者克萊爾（Michael Clair）都發文讚賞，認為能夠飆出158公里，年僅24歲的徐若熙，可能會吸引到大聯盟球隊的注意。
總計「龍之子」徐若熙在本屆經典賽資格賽出賽2場，總共投了3.2局，被擊出3支安打包含1支陽春砲丟1分，飆出5次三振另有2保送、1次觸身球，防禦率為2.45，每局被上壘率為1.36。
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