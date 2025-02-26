快訊

四接環評闖關成功！17名環評委員一致同意 現場爆發數次衝突

員工爆料無預警裁員…KKday證實了！組織變革「38人選擇優退」

前駐菲代表徐佩勇性騷女秘書「胸部讓我非常興奮」 遭撤職罰50萬

聽新聞
0:00 / 0:00

經典賽／中華隊無防護員名額 攸關球員身體狀況需重視

中央社／ 台北26日電
在嚴格限制證件額度狀況下，這次資格賽中華隊缺防護員名額。 美聯社
在嚴格限制證件額度狀況下，這次資格賽中華隊缺防護員名額。 美聯社

中華隊順利搶下2026年經典賽門票慶祝之餘，比賽過程中除大聯盟配置人員，無中華隊隨隊防護員問題被討論，在嚴格限制證件額度狀況下，攸關球員身體狀況的防護員額度應被重視。

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）昨天落幕，中華隊以6比3擊退西班牙隊，取得2026年世界棒球經典賽（WBC）正賽門票，隊長陳傑憲賽後受訪提到，此次比賽壓力比世界12強賽更大，感謝所有人的付出，才能一起走到最後。

但在經典賽資格賽比賽過程中也發現，中華隊球員場上有狀況時，僅見美職大聯盟配置防護員上場，沒有看見中華隊隨隊防護員。

據了解，此次負責組訓的中職在39張有限證件額度中，並沒有把防護員放入官方允許的必要進場額度名單內，而大聯盟證件額度嚴格控管，沒有太多通融的餘地，造成中華隊防護員沒能持證。

美職大聯盟主導賽事，各隊證件額度皆為39張，扣除28名球員外，其餘11張證件由各隊自行決定如何分派，扣除教練名額6至7人，在有限證件額度、休息區人員嚴控管的狀態下，如何分配證件額度也考驗代表隊智慧。

資格賽大聯盟每隊會配1名防護員、不占各隊證件額度，而據了解，尼加拉瓜和西班牙在有限證件額度中，都有再報名隨隊的隊醫或防護員。

防護員的重要性其實不僅是在球員場上受傷時要即時上場處理，包括有些球員賽前練習後、比賽退場時，或者臨時突發狀況，需要放鬆伸展、治療等，工作量繁重，開心慶祝取得經典賽門票之餘，最攸關球員身體狀況的防護員額度也應該被重視。

WBC中華隊 經典賽

延伸閱讀

經典賽／連打兩大賽不累嗎？妻子的關心 陳傑憲回：國家需要我

經典賽／連哭兩場大賽 陳傑憲期待明年最強中華隊

經典賽／1.1局打退西班牙魔王！陳傑憲安打引爆歡呼聲

經典賽／宋晟睿場內轟、李宗賢兩分砲 中華隊電翻南非奪首勝

相關新聞

經典賽／台日韓3強暌違17年可能再次同組？中華隊考驗正要開始

中華隊昨天在世界棒球經典賽資格賽以6：3擊敗西班牙，搶下明年3月經典賽正賽門票，真正考驗才要開始；根據中華棒球協會收到的...

經典賽／期待再進中華隊 張育成想對決大谷翔平投手版

中華隊昨天擊敗西班牙隊取得明年經典賽正賽門票，高機率分到C組要與日、韓交手，張育成今天參加運動品牌活動時受訪表達續戰意願...

經典賽／WBC認證「龍之子」 美媒：MLB可能對徐若熙有興趣

肩負本次經典賽資格賽中華隊王牌重任，目前效力味全龍的徐若熙在昨晚與西班牙的殊死一戰大放異彩，接替退場的先發投手莊陳仲敖後主投3.1局，飆出5K僅失1分，局間遭遇危機也能沈穩化解，不僅WBC官網直呼他是

經典賽／連打兩大賽不累嗎？妻子的關心 陳傑憲回：國家需要我

中華隊在經典賽資格賽附加賽戰勝強敵西班牙，終於取得明年會內賽門票，隊長陳傑憲扛了不少壓力，他的太太Hailey更分享兩人...

經典賽／中華隊驟死戰勝出 官方認證勝負翻轉處是這個play

中華隊昨晚在世界棒球經典賽資格賽附加賽以6：3擊敗西班牙隊，誕生不少經典場面，宋晟睿飛撲接殺、孫易磊滿壘飆K、曾峻岳直球...

經典賽為中華隊集氣！雞排祭品文有法律效力？司法院揭2關鍵+2難關

2025年世界棒球經典賽（WBC）資格賽，昨（25）日晚間在台北大巨蛋舉行，中華隊終場以6：3擊敗西班牙，成功拿到2026年的正賽門票。有網友為了慶祝中華隊贏球，接連搶發「雞排祭品文」，至於是否說到做到又是另一回事了。司法院解釋，民眾想吃雞排有2個前提和2道難關，並藉機呼籲民眾「飯可以亂吃，話可不能亂說」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。