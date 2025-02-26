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經典賽／台南Josh詛咒「災情」慘重？響尾蛇輸球、西班牙車手骨折

聯合新聞網／ 綜合報導
知名Youtuber台南Josh在個人X上傳自己身披西班牙國旗的P圖照，也有球迷將照片印出來應援。 截圖自台南Josh X
知名Youtuber台南Josh在個人X上傳自己身披西班牙國旗的P圖照，也有球迷將照片印出來應援。 截圖自台南Josh X

經典賽資格賽A組殊死戰最終由中華隊6：3擊退西班牙，挺進2026年經典賽正賽，場邊球迷也絞盡腦汁應援。知名Youtuber「台南Josh」賽前在個人社群貼出自己身披西班牙國旗的P圖照，結果「國師之力」不僅獲封「詛咒人」，在其他領域似乎也造成了不少影響。

貼文一出，便有球迷將照片印出來，在現場高舉應援，被轉播單位特寫，就連國外主播都耳聞Josh的國師之力，在轉播中提到：「他就是一個『詛咒人』，他為你加油的話，你就會輸。」在中華隊奪勝後，球迷們也紛紛在Josh的貼文留言區回報「災情」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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首當其衝的竟是春訓中的響尾蛇隊，照片中的Josh頭戴響尾蛇球帽，被球迷發現今天響尾蛇以2：4不敵小熊隊；另外還有球迷補充Moto GP車手「西班牙小子」馬丁（Jorge Martin）昨日訓練遭遇意外導致骨折，將缺席3天後在泰國的比賽。

留言區紛紛表示：「科學的盡頭是玄學」、「被大聯盟認證的神秘力量」、「響尾蛇帽子想必也有特殊含義」，不止P圖，Josh也自製了「西班牙手作小國旗」貼在臉上，球迷們再度直呼：「感謝國師用心良苦」

WBC中華隊 經典賽

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