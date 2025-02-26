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經典賽／台日韓3強暌違17年可能再次同組？中華隊考驗正要開始

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經典賽／台日韓3強暌違17年可能再次同組？中華隊考驗正要開始

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中華隊前進明年世界棒球經典賽，確定連續6屆參加正賽。記者許正宏／攝影
中華隊前進明年世界棒球經典賽，確定連續6屆參加正賽。記者許正宏／攝影

中華隊昨天在世界棒球經典賽資格賽以6：3擊敗西班牙，搶下明年3月經典賽正賽門票，真正考驗才要開始；根據中華棒球協會收到的訊息，中華隊分在C組的可能性很大，代表將在東京巨蛋出賽，一旦確定如此將和日本、南韓同組，挑戰八強壓力之大可想而知。

中華隊、尼加拉瓜在資格賽A組過關，明年經典賽20席只剩最後兩席，B組賽事3月2日在美國亞利桑納州開打，哥倫比亞、巴西、德國、中國大陸形成4搶2局面，主辦經典賽的大聯盟官方將在資格賽結束後，正式公布明年正賽分組。

中華隊這次在台北大巨蛋晉級經典賽，4場比賽湧進14萬2526人觀戰，確定從2006年起連續6屆經典賽都不會缺席，但明年4個分組預賽在美國、日本、波多黎各進行，確定不會有主場優勢，每場比賽都是嚴格考驗。

日本前年在大谷翔平領軍下，奪下隊史第3座經典賽冠軍，也是唯一連續5屆事都闖進4強的球隊，明年挑戰2連霸將組成最強陣容應戰；南韓前年未能拚進經典賽8強，去年世界12強賽也未進4強，明年經典賽重組國家隊，一定會集結菁英出征。

明年在東京巨蛋行的經典賽C組預賽，除了日、韓還有澳洲、捷克和資格賽晉級球隊，如果確定是中華隊，將是亞洲三強台、日、韓繼2009年經典賽後，暌違17年再次3隊同組爭奪8強席次。

中華隊在2006、09年經典賽都和日、韓、大陸同組，大聯盟從2013年起改變分組，中華隊在歷屆賽事還是沒有擊敗日韓紀錄，包括2006年0：2輸南韓、3：14輸日本，2009年0：9輸南韓，2013年2：3輸南韓、3：4輸日本（8強賽延長10局），2017年8：11輸南韓。

中華隊打了5屆經典賽，最佳表現2013年晉級8強，歷年出賽17場（正賽）打出5勝12敗。

WBC中華隊 經典賽

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