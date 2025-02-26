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經典賽為中華隊集氣！雞排祭品文有法律效力？司法院揭2關鍵+2難關

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊終結者曾峻岳守住勝利，拿下2026經典賽門票。記者許正宏／攝影
中華隊終結者曾峻岳守住勝利，拿下2026經典賽門票。記者許正宏／攝影

2025年世界棒球經典賽（WBC）資格賽，昨（25）日晚間在台北大巨蛋舉行，中華隊終場以6：3擊敗西班牙，成功拿到2026年的正賽門票。有網友為了慶祝中華隊贏球，接連搶發「雞排祭品文」，至於是否說到做到又是另一回事了。司法院解釋，民眾想吃雞排有2個前提和2道難關，並藉機呼籲民眾「飯可以亂吃，話可不能亂說」。

司法院25日轉貼2023年3月7日的臉書貼文，與粉絲聊聊「祭品文」的法律效力，究竟「台灣代表隊贏了我就請全辦公室喝珍奶、吃雞排」這種「祭品文」到底算不算真的契約？當事人有沒有履行的義務呢？民眾能不能透過法律討到雞排？

司法院以2023年3月8日開打的WBC世界棒球錦標賽為例，當年網路上出現許多「中華隊成功打進複賽，要請留言者吃雞排」的祭品文，而網友若想吃雞排，有2個前提需要達成，網友必須要有請求權基礎，換句話說就是在法律上要有跟當事人討雞排的理由。

粉專指出，在祭品文狀況下，請網友吃雞排，相當於贈送網友雞排，但是以「中華隊打進複賽」為條件，性質上最有可能屬於附條件的贈與契約。因此網友若想要吃雞排，必須先看看自己有沒有跟發祭品文的當事人成立「附條件的贈與契約」。

第1個前提，因為贈與契約屬於雙方行為，需要一方要約，相對人承諾才可成立，所以如果想吃雞排的網友沒有在祭品文的留言下面喊「+1」、「卡位」等諸如此類表示自己承諾這個附條件贈與契約，也很難認定與當事人有成立贈與關係。

第2個前提，縱使想吃雞排的網友已經留言而有承諾，但前提也必須是雙方都確實有請吃雞排及被請吃雞排的意思。這是因為請吃雞排的祭品文，在台灣社會中並不少見，長期被視為是一種「說說」的表現。根據民法第86條規定，雖然請吃雞排的人，要為自己「說說」的行為負責，但如果被請吃雞排的人知道當事人是「虛偽意思表示」，單純希望中華隊有好的表現，而沒有能力廣發雞排，那麼贈與契約還是不會成立。

粉專接著分析，即便上述2個前提都完成了，還有2道難關要克服。第1道難關，當事人沒有反悔。根據民法第408條規定，「贈與物之權利未移轉前，贈與人得撤銷其贈與。其一部已移轉者，得就其未移轉之部分撤銷之。前項規定，於經公證之贈與，或為履行道德上義務而為贈與者，不適用之。」

粉專解釋，因為贈與是純獲法律上利益，相對人並沒有付出對價就能得到雞排，因此法律上賦予贈與契約有比較大的反悔空間，除非贈與契約有經過公證或是履行道德義務上的贈與，否則只要東西還沒送出去以前，通通可以撤銷贈與，因此當事人也可以直接心態炸裂地說「我不請雞排了」。

第2道難關，當事人沒有主張窮困抗辯。民法第418條規定：「贈與人於贈與約定後，其經濟狀況顯有變更，如因贈與致其生計有重大之影響，或妨礙其扶養義務之履行者，得拒絕贈與之履行。」換言之如果為了履行贈與契約，會導致自己生計受到重大影響的話，可以拒絕履行贈與契約。

最後司法院提醒大家，飯可以亂吃，話可不能亂說，祭品文最後雖然可以反悔不履行，但因此減損的信譽和名聲，說不定比雞排的價值更高，所以在「虛偽意思表示」之前務必三思。

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