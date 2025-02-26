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經典賽／中華隊苦戰晉級狂歡 大聯盟主播：好像贏得世界大賽
中華隊擊敗西班牙，取得2026年經典賽（WBC）參賽資格，大聯盟官方頻道主播莫洛西形容，台北大巨蛋場上，中華隊慶祝勝利的畫面，好像贏得世界大賽。
大聯盟官方頻道MLB Network記者莫洛西（JonMorosi）3個月前見證台灣隊奪12強冠軍。他今天在晨間連線中，報導台灣擊敗西班牙的賽事精華。
主持人與莫洛西都提到，台北大巨蛋的現場有如世界大賽氣氛。
賽事精華回顧，投手孫易磊在7局下，台灣隊僅以2分領先的緊張局面，連續三振2名打者，解除滿壘危機。莫洛西提到，孫易磊效力日本職棒日本火腿鬥士隊「就是大谷翔平、達比修有的前東家」。
投手曾峻岳成功關門，台灣隊全員衝進場內慶祝勝利，莫洛西形容：「看看這個慶祝場面，簡直就像世界大賽的最後一個出局數。」
莫洛西去年11月曾赴台灣採訪12強賽，他向美國觀眾介紹台北大巨蛋，「這是一座花了20年興建的美麗球場，位在台北市中心」。
他也提到，中華隊取得參賽資格之後，目前2026年經典賽已經有18支國家隊進入正賽，剩下2個名額來自3月2日起在亞利桑那州舉行的另一組資格賽，參賽國家為中國、巴西、哥倫比亞和德國。
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