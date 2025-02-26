經典賽／不只K功了得！ 小將林維恩模仿柯文哲逗樂學長

昨晚中華隊以6：3力退西班牙，搶下經典賽資格賽A組最後1張晉級門票。在驚險的晉級之旅中，有不少年輕小將繳出優異表現，當中也包含在首戰中繼上陣，對西班牙狂飆3K的19歲左投林維恩，不過在霸氣的外表下，竟有著令學長們也捧腹的模仿天份。

去年林維恩以135萬美元的簽約金加盟運動家隊，關注他已久的運動家球探希斯洛普（Adam Hislop）在簽約記者會上也不禁落淚，表示關注林維恩已久，對於能簽下他感到非常開心。而他也特別提及林維恩的一項特質就是「很愛搞笑」。

昨日賽後，國手之一的李東洺在個人IG上傳林維恩在遊覽車上模仿柯文哲語氣感謝隊友的影片，逗樂一眾學長，連隊友都留言「又在耍寶」、「笑到肚子痛」這並非林維恩第一次獻技，他曾在也有「模仿天王」之稱的味全龍球員拿莫・伊漾一旁表演，搞笑功力早已深受肯定。

林維恩有著189公分的高大身材，又有著左投優勢，在本次資格賽首戰對戰西班牙以及第3戰對尼加拉瓜皆有上陣，主投1.1局，只被打出1支安打，沒有失掉任何分數，且所有出局數都是三振，對西班牙一戰還飆出生涯新高的152公里火球。