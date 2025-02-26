經典賽／連打兩大賽不累嗎？妻子的關心 陳傑憲回：國家需要我

中華隊在經典賽資格賽附加賽戰勝強敵西班牙，終於取得明年會內賽門票，隊長陳傑憲扛了不少壓力，他的太太Hailey更分享兩人私下有的一段對話，在心疼丈夫辛苦時，陳傑憲回覆的是：「國家需要我。」

中華隊從去年12強拿下冠軍後，今年經典賽資格賽就被寄予厚望，然而經歷波折才搶下門票，唯一連打兩個大賽的陳傑憲深刻體驗辛苦之處，賽後直言：「這次比賽真的不容易，很謝謝年輕人扛下這一切，也謝謝年輕人帶我們去打明年的WBC。」

陳傑憲隨後也在個人IG分享這次經典賽資格賽的心得：「這一切真的很不容易，沒有想像中的簡單，但我們做到了。謝謝Team Taiwan所有人，我愛你們，更愛支持我們的台灣人民們。2026WBC台灣來了。」

陳傑憲的妻子Hailey也在IG分享，「還記得我問你『不累嗎？』你只說國家需要我。辛苦了，終於放下此重擔。你是最棒的。」陳傑憲也溫暖回覆：「謝謝老婆體諒與包容。」並附上愛心符號放閃。