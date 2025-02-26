經典賽／西班牙三壘手落淚記者也痛心 IG遭球迷騷擾已不公開

昨晚中華隊與西班牙進行資格賽A組最後晉級席位爭奪戰，中華隊在第6局靠著西班牙三壘手恩卡納西昂（Wander Encarnación）連續暴傳添得2分保險，成為奪勝關鍵。不過賽後疑似有球迷騷擾恩卡納西昂的個人IG，目前他已轉為私人帳號。

1分領先的中華隊6局上攻勢再起，靠著蔣少宏與宋晟睿連續觸擊造成恩卡納西昂連續發生暴傳，鏡頭捕捉到他自責流淚的畫面，比賽後段也遭換下。大聯盟記者克萊爾（Michael Clair）在個人X上發文：「他現在正在三壘旁掉淚，看著令人心痛。」

富邦悍將終結者富蘭戈在去年12強也曾遭球迷騷擾。 中央社

不過後續卻發生球迷前往恩卡納西昂的個人IG留言騷擾，甚至還私訊「謝謝你」引起爭議，也有人想起去年12強賽時，因為富邦悍將洋投富藍戈（Enderson Franco）砸鍋委內瑞拉勝利，讓台灣間接晉級決賽，也有不理智的球迷前往「道謝」，最終富蘭戈將個人IG關閉。

對於這次「嗨過頭」的行徑，不少球迷認為，贏球仍須保持風度，沒有必要騷擾球員的個人空間，「不懂為什麼要跑去別人的空間亂」、「不要秀下限了」、「12強鬧過了為什麼現在還要這樣」