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經典賽／外野草上飛！ 宋晟睿超美技登WBC官網：一定要拼
經典賽資格賽A組最後1張晉級門票在昨晚進行最終爭奪戰，中華隊最後以6：3成功復仇西班牙，闖進2026經典賽正賽。不過在開局，中華隊先發投手莊陳仲敖遭到連續安打反擊，最終靠著右外野手宋晟睿上演登上WBC官網的超美技撲接，才化解巨大危機。
中華隊在1局上半就取得2分領先，不過在1局下半西班牙立刻有所回應，靠著3支安打討回1分，且有著2出局一三壘有人的大好機會，西班牙游擊手瓦列里歐（Edison Valerio）隨後擊出右外野強勁平飛球，宋晟睿將身體延展至極限上演美技飛撲，成功擋下西班牙反攻氣焰。
這個精彩的飛撲就連官方轉播都驚呼：「What a catch！宋晟睿可能擋下了不只1分！」不僅如此，本場比賽他也貢獻1支安打、1觸身球、1盜壘以及2次觸擊成功，其中1次觸擊更是讓西班牙三壘手恩卡納西昂（Wander Encarnación）上演信心全失的連續暴傳。
談到這次美技，宋晟睿受訪表示，漏掉的話可能會讓對方得到2分，決定一定要拼。本次賽會宋晟睿攻守俱佳，出賽4場，9打數5安打，打擊率0.556、上壘率0.636、長打率0.889，OPS高達1.525，上述數據高居全隊之冠，對南非還上演中華隊經典賽史上第1支場內全壘打。
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