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經典賽／中華隊關鍵戰搶下勝利 官方認證勝負翻轉關鍵處

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大聯盟官方認為昨天驟死戰最大勝負翻轉點，是5局下中華隊成功完成的雙殺守備。 美聯社
大聯盟官方認為昨天驟死戰最大勝負翻轉點，是5局下中華隊成功完成的雙殺守備。 美聯社

中華隊昨晚在世界棒球經典賽資格賽附加賽以6：3擊敗西班牙隊，誕生不少經典場面，宋晟睿飛撲接殺、孫易磊滿壘飆K、曾峻岳直球對決，而大聯盟官方認為的最大勝負翻轉點，是5局下中華隊成功完成的雙殺守備。

經典賽由大聯盟主辦，官方也提供不少詳細數據可供參考，其中包含「獲勝機率」（Win Probability），也就是某一隊在比賽「某一時間點」的贏球可能性，以百分比呈現，主要是比較過去類似情境下，其他球隊最終拿下勝利的機率。

昨晚中華隊從一開賽王博玄敲出安打後，獲勝機率就一直高於5成，隨著得分一路攀升到最高78%，然而前段互相拉鋸，到5局下西班牙隊靠著觸身球、安打取得無人出局、一二壘有人時，而中華隊當時僅以3：2領先，浮現最大危機。

此時天秤已向西班牙隊傾斜，大聯盟官網評估西班牙隊勝出機率為54%，然而隨著下一棒恩卡納西昂（Wander Encarnacion）敲出滾地球後，中華隊游擊手張育成、二壘手林子偉以及一壘手王博玄完成雙殺，讓中華隊獲勝率又回到61%，直到比賽結束都沒再低於5成。

WBC中華隊 經典賽

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