經典賽／若是上屆中華隊已淘汰 西班牙受賽制影響連2屆成苦主

中華隊昨晚以6：3擊退西班牙，取得經典賽資格賽A組最後1張晉級門票，成功挺進2026經典賽正賽，受惠於本屆賽制，中華隊在身負2敗的情況下得以「續命」再與西班牙決戰，而西班牙則是連2屆受到賽制影響無緣晉級。

上屆經典賽資格賽西班牙與德國、捷克、法國、英國以及南非被分在第1組，原先已分別擊敗南非和捷克，不過該屆賽事採取雙敗淘汰制，而西班牙與英國力戰至延長賽，最終以9：10落敗，又遭到捷克以3：1復仇成功，在連取2勝後遭到淘汰。

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Team Chinese Taipei is heading back to the #WorldBaseballClassic 😤 pic.twitter.com/6udpIEHd9Y — World Baseball Classic (@WBCBaseball) 2025年2月25日

沒想到西班牙再度受到賽制噩夢纏身，首戰先以12：5力克中華隊，以1：2敗於尼加拉瓜後回穩，9：1大勝南非，取得分組第2，但依照本屆賽制，分組第1直接晉級正賽，分組第2、第3需進行決戰爭奪晉級資格，最終中華隊以6：3上演復仇戲碼，西班牙再度無緣經典賽正賽。

若按照上屆資格賽賽制，西班牙將一圓晉級夢，但在賽制修改的狀況下，晉級資格遭到中華隊「攔胡」，讓西班牙再度上演開局得勝卻無法晉級的情況，連2屆成為經典賽賽制的苦主。