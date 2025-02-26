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中華隊明年經典賽赴東京機會高！日媒喊警戒強敵 讚他「霸氣咆哮」

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經典賽／日媒警戒：中華隊是強敵 前進東京機會高

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華隊以6：3勝西班牙，連6屆參與正賽，獲勝後全隊在投手丘上向觀眾鞠躬致意。記者許正宏／攝影
中華隊以6：3勝西班牙，連6屆參與正賽，獲勝後全隊在投手丘上向觀眾鞠躬致意。記者許正宏／攝影

中華隊昨晚以6：3擊敗西班牙隊，透過附加賽復仇成功搶下晉級明年經典賽會內賽的門票，日本媒體也都紛紛報導，除了強調台北大巨蛋的震撼應援聲外，也點出日本隊需要小心警戒。

中華隊在去年拿下世界12強冠軍後，今年在經典賽資格賽從5：12敗給西班牙隊起步，後續擊敗南非隊保住生機，但又以0：6遭到尼加拉瓜隊完封，直到附加賽才搶下門票。

不少日本媒體報導附加賽的過程，提及吳念庭、張育成的表現外，日本火腿隊的孫易磊也有篇幅，尤其是1出局、滿壘後的連續2K，幫助中華隊守住危機，形容他展現「霸氣的咆哮」。

「體育報知」則指出，中華隊過去在經典賽最佳成績是進入第二輪，不過去年在12強拿下冠軍後不容小覷，會是日本隊的一大強敵。

資格賽晉級隊伍的分組尚未公布，不過根據中華棒協目前收到的訊息，中華隊分在日本隊所在的C組可能性很大，代表明年就將前進東京，但仍要等待另一組資格賽結果。

2026經典賽預賽舉辦城市分別為日本東京、波多黎各聖胡安、美國休士頓與美國邁阿密，八強賽於休士頓與邁阿密進行，準決賽及決賽則於邁阿密進行。

WBC中華隊 經典賽

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