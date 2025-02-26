經典賽／台南Josh紅到世界！連國外球評也驚嘆「詛咒人」 本人吐心聲

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）中華隊在殊死戰中以6:3擊敗西班牙隊，順利拿到前進2026經典賽會內賽的門票。除了場上台灣英雄們的好表現外，場外的神秘力量也引發討論，有不少球迷拿著「台南Josh」身披西班牙國旗的照片加持，連國外球評都讚嘆他根本是「詛咒人」，對此，本人深夜也發文回應，「西班牙手作小國旗功成身退」。

YouTuber「台南Josh」過去因為支持哪支球隊，該支球隊就有極大可能輸球而出名，也因此被網友調侃有著神秘力量，除了12強比賽發功成功外，這次對西班牙關鍵一戰他也披上西班牙國旗，用膠帶製作西班牙國旗圖示說「我知道這沒實質幫助，但是能做的還是要儘量做」，不少球迷也帶著國師披著西班牙國旗的照片到場邊加持。

中華隊與西班牙進行生死戰，台南Josh身披西班牙國旗「加持」。 截圖自台南Josh Threads

國旗照連國外球評都注意到，當導播照到Josh的國旗照時，球評直呼「基本上他就是一名『詛咒人』，如果他幫你加油，你那隊就會輸」。玄學的力量連維基百科也更新，寫著「台南Josh由於介紹球員後，被介紹球員出現表現下滑或受傷的情況，而被台灣球迷廣泛討論」。也因其影片開場白是「嗨嗨，我是Josh」，網友以「被嗨了」表達球員或球隊被看好後表現不佳、受傷或輸球的現象，在2026世界棒球經典賽資格賽間期間被MLB主播喻為Curse guy（詛咒人）」。

台南Josh的維基百科也更新了。圖／取自維基百科

對此，台南Josh賽後深夜也在臉書發文表示「西班牙手作小國旗功成身退」。文章一出後引來許多網友道謝，「用心良苦…我們夠資格了！謝謝國師」、「場外真的還是要靠你了」、「感恩國師，讚嘆國師」、「科學的盡頭是詛咒，詛咒對方到對方煮粥」、「果然還得是你」、「感謝國師~明年也拜託了」。