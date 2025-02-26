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經典賽／未來人現身！他賽前早預測台西「6：3」 精準命中全網驚呆

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊25日在世界棒球經典賽資格賽擊敗西班牙，搶下明年經典賽正賽門票。 記者許正宏／攝影
中華隊25日在世界棒球經典賽資格賽擊敗西班牙，搶下明年經典賽正賽門票。 記者許正宏／攝影

2025年世界棒球經典賽（WBC）資格賽，昨(25)日晚間在台北大巨蛋舉行，台灣拿下6分，最終以3分之差擊敗西班牙，成功拿到2026年的正賽門票。有趣的是在賽前21小時，就有名網友公開發文「2/25預測」，結果精準命中，讓網友驚呼根本就是「未來人」。

該名網友周二凌晨在《Threads》上發文，內容寫下「2/25預測，台灣6:3西班牙」，結果當晚賽事10點出爐，正如同他的預測，中華隊以6比3贏了西班牙隊。

文章曝光，網友們紛紛來朝聖，驚呼Po根本是未來人，「Thread記得超過時間不能編輯，未來人是你」、「未來人，你的身分已經洩漏了，快躲起來」、「請告訴我下一期威力彩號碼」、「你好未來人，還好現在才一堆人注意到，不然運彩應該會倒閉」、「這貼文含金量還在提高，你有沒有買運彩啊」。

原Po透露，「先說好，小弟沒有在下注或玩運彩，只是分析一下🇹🇼這場可用的王牌投手人選跟上一次對🇪🇸打線的發威，分析雙方大概可能可以得到的分數」。

原Po也表示，「這次謝謝台灣的投手聯手（莊陳仲敖、徐若熙、孫易磊、曾峻岳都是相當優秀的投手），跟各個選手精彩守備跟攻勢串聯效率有成，才能贏球晉級 ，國內球迷看到好表現得到的結果才是贏家。我不是預言家，所以不用過譽我XD，剛好猜到而已。」

WBC中華隊 經典賽

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