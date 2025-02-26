經典賽／蔣少宏蹲捕搭配火球男們 用肢體動作鼓勵投手

中央社／ 台北26日電
世界棒球經典賽資格賽台灣隊捕手蔣少宏。 聯合報資料照片 記者余承翰／攝影
世界棒球經典賽資格賽台灣隊捕手蔣少宏。 聯合報資料照片 記者余承翰／攝影

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊在4名火球男輪番登板壓制下，搶下晉級門票，捕手蔣少宏功不可沒，他表示，就是用肢體動作鼓勵投手丟最有自信的球，配他們最舒服的球路。

蔣少宏之前在對南非、尼加拉瓜的比賽擔任先發捕手，這場對西班牙的殊死戰也先發蹲捕，分別搭配莊陳仲敖、徐若熙、孫易磊、曾峻岳4名火球男，雖然比賽過程中投手群遇到些許亂流，不過蔣少宏都帶領投手順利挺過。

賽後蔣少宏表示，在壘上有人時，會鼓勵投手用最有自信的球，告訴他們不用害怕失敗，相信自己會有好的結果，「用一些肢體動作，配他們最舒服的球路去攻擊好球帶。」

此戰先發投手莊陳仲敖一開始顯得有些放不開，蔣少宏笑說：「可能是因為他在美國沒有享受過那麼多人吶喊，過程中有點緊張，賽前可能準備過頭了，有點緊繃。」不過他強調，莊陳仲敖在場上盡力去丟好每一顆球。

此外，蔣少宏在6局上觸擊造成對方三壘手傳球失誤，下一棒宋晟睿馬上複製一樣劇情，攻下2分也相當關鍵。對此蔣少宏說：「因為這是短期賽事，我想說用基本功貢獻球隊，推進也是幫助球隊，想辦法把前一個打者送到下一個壘包，讓大家更有機會拿下分數。」

這次雖然輸了2場，但蔣少宏認為，過程中他覺得沒有表現不好，大家打的紮實度蠻好的，「只是運氣不好，球落在人家手套裡面。」他也認為，這場比賽大家把團隊意識發揮到最大，犧牲小我、完成大我，一個接著一個的感覺蠻棒的。

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