經典賽／滿壘飆K振奮 孫易磊：捨不得離開這個團隊

中央社／ 台北25日電
孫易磊滿壘連飆2K解危。聯合報記者許正宏／攝影
孫易磊滿壘連飆2K解危。聯合報記者許正宏／攝影

旅日投手孫易磊今天在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）對西班牙中繼登板，7局化解滿壘危機振奮吶喊，透露從前一晚就開始看影片帶入情緒很享受，捨不得離開這個團隊。

旅日投手孫易磊在資格賽前幾場比賽其實也有準備，但因為比數拉開沒有好的登板時機點，今天與西班牙隊比賽，7局下1人出局壘上有人時接替登板，雖先投出保送、被敲出安打攻占滿壘，但接著連飆2次三振，守住危機不失分，振奮吶喊。

孫易磊8局續投雖被敲出二壘打，但也力守不失分，今天總計投1.2局被敲出2支安打，投出2次三振、無失分，有中繼成功，助台灣隊以6比3搶勝。

孫易磊表示，前一任投手徐若熙投到5局的時候就開始準備，本來就規劃好接在徐若熙後面登板，一開始上場球比較偏高、差不多的球路沒有獲得主審青睞，也有慢慢調整，滿壘危機投出第1個三振，就有觀察到打者對變速球掌握不好、節奏有被帶著走，投起來也更有自信。

孫易磊業餘時期國際賽經驗不少，但他表示，旅外後開始越來越珍惜每次在台灣投球的機會，前一個晚上就開始看比賽影片、帶入感覺，很享受在台灣球迷面前球投球的感覺，很捨不得離開這個團隊。

孫易磊也提到，打資格賽一起拚戰的感覺很棒，如果2026年經典賽國家隊有需要，當然會期待再披上國家隊戰袍。（編輯：龍柏安）1140225

WBC中華隊 孫易磊 經典賽

延伸閱讀

經典賽／守住生死戰！中華隊4投鎖住西班牙 2026正賽我們來了

經典賽／莊陳仲敖3局失2分飆速155公里收工 領先交棒徐若熙

經典賽／寶藏強投今戰西班牙 莊陳仲敖實質不到1.5季就升2A

經典賽／初登板就飆158公里速球 日媒盛讚徐若熙「怪物投手」

相關新聞

經典賽／資格賽過關但陷苦戰 中華隊缺關鍵一棒

頂著去年世界十二強賽冠軍光環，中華隊在世界棒球經典賽資格賽打得辛苦，直到昨天附加賽才搶下門票，艱苦經驗也將是明年經典賽養...

經典賽／耶！我們贏了！張育成期待明年：我相信中職很強

中華隊在經典賽資格賽附加賽成功復仇，以6：3擊敗西班牙隊取得明年經典賽會內賽門票，第四棒張育成此戰敲出兩支二壘安打，賽後...

經典賽／「讓大家擔心了」 曾豪駒門票到手談再帶2026正賽語帶保留

中華隊在經典賽資格賽打到附加賽驚險收下門票，總教練曾豪駒賽後壓力釋放，也證實若徐若熙沒有傷勢出現，他是原定的第一戰先發投...

經典賽／守住生死戰！中華隊4投鎖住西班牙 2026正賽我們來了

沒有退路的一戰，中華隊守住了！今天在世界棒球經典賽資格賽上演生死戰，中華隊與西班牙爭取A組最後一張晉級正賽的門票，揮別前...

經典賽／王博玄帶動球隊「6起來」 從落選變中華隊安打王

中華隊在經典賽資格賽的附加賽以6：3擊敗西班牙隊，取得2026年經典賽門票，王博玄四戰狂敲8支安打，成為團隊安打王，今天...

經典賽／曾總證實徐若熙原是首戰先發 曾子祐全程神隱因閃到腰

中華隊在經典賽資格賽驚險收下門票，全員28人有一人全程未上，總教練曾豪駒賽後證實曾子祐在第一天就閃到腰，讓團隊戰力更加吃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。