經典賽／耶！我們贏了！張育成期待明年：我相信中職很強

中華隊在經典賽資格賽附加賽成功復仇，以6：3擊敗西班牙隊取得明年經典賽會內賽門票，第四棒張育成此戰敲出兩支二壘安打，賽後他開心地說：「耶！我們贏了！很開心可以去東京。」不過，資格賽晉級隊伍會分到哪一組尚未公布。

張育成繼2023年經典賽後再次扛起中華隊四番，本屆四場比賽敲出8支安打，包含4支二壘打、1發全壘打，打擊率3成89、OPS高達1.228。

回顧這次表現，張育成表示，能夠打中華隊是一種享受，「很多球迷為我們吶喊，所以不需要給自己太多壓力，只要專注在每一顆球上。」他也特別感謝信仰的力量，「感謝主，不管是打擊還是守備，我都交托給主。」

去年因傷錯過12強，張育成表示，自己都在積極休養，就是為了趕上經典賽資格賽，「這次比賽很重要，輸了就沒有明年，所以我很早就開始準備，也感謝所有教練、隊友以及後勤團隊，我們團結一心，才能拿到這張真正的門票。」

張育成也坦言，這次中華隊承受不小壓力，特別陣中年輕球員較多，許多人第一次參加大賽，「前三場壓力確實很大，很開心我們能專注這一場關注戰役，拿下最終戰役，他們承受這麼大壓力，也真的很辛苦。」