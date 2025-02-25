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經典賽／MLB官網火速報導中華隊過關 「還好讓人無法想像的事沒發生」

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經典賽／聽吶喊「徐若熙」差點喊再1局 讚孫易磊有超齡的成熟

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
徐若熙。記者許正宏／攝影
徐若熙。記者許正宏／攝影

中華隊王牌投手徐若熙在比賽開打前傳傷情，趕上在附加賽貢獻關鍵戰力，中繼3.1局僅失1分，幫助中華隊取得2026年經典賽正賽門票，賽後被問到是否再戰2026年？徐若熙說：「只要中華隊有徵召，就全力以赴。」

中華隊在附加賽以6：3擊敗西班牙，徐若熙此役作為第二任投手，第4局登板，飆速158公里，最終中繼3.1局賞出5K，挨了一發陽春砲丟掉1分。

徐若熙到後段感受到體力明顯下滑，但他認為這是正常，「國際賽應該都是這樣，1局換算例行賽可能2局，體力流失會比較快。」對於自己表現，他說全壘打並無失投，是對方打者打得好，「被打全壘打後，還是盡量去抓接下來的出局數，把局數拉長，讓後面的投手比較好準備。」

退場時，全場球迷高喊「徐若熙！徐若熙！」讓他笑答：「很感動，差點走回去說我要再投一局。」他也感謝孫易磊為自己守住留在壘包上的跑者，「很謝謝他，雖然年紀比較小一點，但表現出來比我們中職投手都還沉穩、還成熟。」

第一次一級賽事體驗，在台北大巨蛋滿場球迷吶喊聲中投球，徐若熙留下難忘經驗，他說第一場輸掉，但球迷還是持續進場為中華隊加油，讓他們很想把每個打席都表現，全隊一起拚到這張門票。

他也感謝隊長陳傑憲「抓」住大家，「傑憲賢拜在抓我們這個團隊時候，一直鼓勵我，希望我們放膽去比賽、去展現自己，這個團隊真的很像家人。」

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