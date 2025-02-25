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經典賽／MLB官網火速報導中華隊過關 「還好讓人無法想像的事沒發生」

經典賽／撲到皮帶斷掉是恰哥支援 宋晟睿透露點到三壘目的

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
經典賽資格賽附加賽，中華隊宋晟睿在2局上敲出安打。記者許正宏／攝影
經典賽資格賽附加賽，中華隊宋晟睿在2局上敲出安打。記者許正宏／攝影

中華隊在經典賽資格賽附加賽擊敗西班牙隊，宋晟睿貢獻美技接殺，8局下更一度為了防守撲到皮帶斷掉，還要打擊教練彭政閔支援皮帶，但自己的守備跟先前的場內全壘打獲得WBC多次宣傳，也讓他開心「讓世界再次看見台灣。」

中華隊今晚在2局下曾出現一、三壘有人危機，而宋晟睿向前奮力飛撲接殺到第三個出局數，守住可能丟掉的2分，他表示，當下想著一定要拚，「因為漏掉對方可能攻下2分，這場比賽毫無保留、全力以赴。」

攻擊面上宋晟睿也有1支安打，6局下更在蔣少宏短打造成對方三壘手恩卡納西昂（Wander Encarnación）傳球失誤後，也跟進短打造成再次失誤，讓恩卡納西昂淚灑球場。

宋晟睿表示，當下是趁對方混亂，所以再做一次同樣戰術，「我的想法是點到三壘，他才剛失誤，心情應該很亂，最後有成功。」

而8局下宋晟睿守備時則發生向前飛撲但沒接到，讓對方形成二壘安打，比賽甚至一度暫停讓他更換皮帶，宋晟睿表示：「一開始以為有進到手套，但發現掉了以後趕快傳球，沒注意到皮帶斷了。」後來是母隊的彭政閔支援皮帶，但宋晟睿透露：「長了一點，所以有調整一下才綁得牢。」

能夠幫助中華隊取得名年經典賽門票，宋晟睿開心說：「打完好爽喔，我們做到了！很開心能跟學長、學弟們一起奮戰，也很很開心能在22歲感受這個壓力，上場就想每個play做好，相信我的團隊。」

經典賽資格賽附加賽，中華隊宋晟睿在2局上敲出安打。記者許正宏／攝影
經典賽資格賽附加賽，中華隊宋晟睿在2局上敲出安打。記者許正宏／攝影

WBC中華隊 經典賽

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