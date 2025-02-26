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經典賽／生死一戰！中華隊6：3勝西班牙 挺進經典賽

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
中華隊昨天在世界棒球經典賽資格賽擊敗西班牙，搶下明年經典賽正賽門票，選手們在贏得勝利時刻衝上投手丘，灑水慶祝。記者許正宏／攝影
中華隊昨天在世界棒球經典賽資格賽擊敗西班牙，搶下明年經典賽正賽門票，選手們在贏得勝利時刻衝上投手丘，灑水慶祝。記者許正宏／攝影

面對贏球晉級、輸球淘汰的一戰，中華隊終於站穩腳跟，昨天在世界棒球經典賽資格賽決戰附加賽，四位投手聯手壓制火力兇猛的西班牙，終場以六比三贏球，奪下Ａ組最後一張晉級門票，驚險前進明年的正賽。

不同於前次交手被西班牙壓著打，中華隊昨天扭轉頹勢，首局張育成的二壘打幫助中華隊先馳得點，吳念庭的二壘方向滾地球再帶有一分打點。二局上林子偉在滿壘時掃向右外野線邊飛越全壘打牆，一度讓現場以為是滿貫砲，經過重播檢視後確認落在界外，林子偉繼續打擊選到保送，擠回中華隊第三分。

西國野手大暴傳 淚灑球場

中華隊迎接幸運第六局，首位打者陳文杰敲安加盜壘進占得點圈，蔣少宏、宋晟睿連續兩棒執行短打，都造成西班牙三壘手恩卡納西昂大暴傳，奉送中華隊兩分，恩卡納西昂也淚灑球場。

曾峻岳送上三Ｋ 帥氣關門

投手群上演火球連線，莊陳仲敖先發三局失兩分；徐若熙接手三點一局狂飆五次三振、最快球速一五八公里，挨陽春砲丟掉一分；孫易磊第七局一壘有人時登板，雖釀成滿壘局面，但連飆兩Ｋ化解危機。三分領先交到曾峻岳手中，他連飆十五顆直球賞對手三Ｋ，關門成功。

世界棒球經典賽正賽的門票到手瞬間，總教練曾豪駒壓力釋放，也坦言：「確實是讓大家擔心了。」中華隊此行從首戰的大敗中出發，意外在於徐若熙在正式比賽開打前傷勢出現，曾豪駒也證實，「若熙原本是第一場先發，上天可能給我們一些考驗、一些課題，看我們怎樣在困難時可以撐到最後，感謝選手把自己照顧好，可以貢獻自己心力。」

此外，全程未上的野手曾子祐，其實在第一天就閃到腰，讓只帶十三名野手的陣容戰力更加吃緊，曾豪駒表示，「很感謝剩下的野手，有些資深選手腳很緊繃，有點快受傷，還能一直撐下去。」

最終驚險收下門票，曾豪駒感性表示，「最後一場有打出來，這是大家一起努力辦到的，這個喜悅也是全台灣球迷的。」

中華隊以新科世界十二強賽冠軍、世界排名第二、地主之姿爭取門票，意外遭遇苦戰，險些面臨沒有正賽可打窘境，幸好在最後關頭穩住陣腳，收下Ａ組最後一張門票，驚險守住連六屆參與經典賽正賽。

明年正賽舉辦城市已確定為日本東京、美國休士頓、美國邁阿密和波多黎各聖胡安，中華隊將分到哪組有待賽會公布。

徐若熙中繼三點一局失一分，飆出五次三振，為中華隊保住領先局面。記者許正宏／攝影
徐若熙中繼三點一局失一分，飆出五次三振，為中華隊保住領先局面。記者許正宏／攝影
孫易磊投一點二局無失分，獲得中繼成功，成為中華隊贏球功臣。記者許正宏／攝影
孫易磊投一點二局無失分，獲得中繼成功，成為中華隊贏球功臣。記者許正宏／攝影

WBC中華隊 孫易磊 徐若熙 曾峻岳 曾豪駒 經典賽

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