經典賽／陳傑憲頂住壓力 王博玄好手感

中華隊在經典賽資格賽艱辛搶下門票，隊長陳傑憲賽後忍不住落淚，他表示自己很開心能加入這次的陣容，這次比賽打起來壓力比去年世界十二強賽更大，也期待明年經典賽能夠繼續加入中華隊。

「頂著台灣全人民的壓力、喜歡棒球的球迷壓力，真的不簡單。」陳傑憲表示，連打兩場國際大賽，自己並不後悔加入這次陣容，「跟著比賽心情高低起伏，很棒的回憶。」

陳傑憲說，十二強球員多半有經驗，加上又是季後手感正熱，「這次季前，年輕人又居多，真的很不容易。」前幾場狀況不佳，隊友們依舊彼此鼓勵，「我相信有十二強跟這次陣容，台灣棒球選擇性更多，明年能夠組最強中華隊，去跟世界各國抗衡。」

王博玄也是這次發光發熱的年輕人之一，昨晚在關鍵一役扛起開路先鋒，用骰子帶動大家「六起來」，也在首局就敲安上壘並跑回第一分，從選秀第廿五指名一躍成為中華隊一大亮點新星。

首戰對西班牙隊、王博玄先發第八棒，有球迷質疑「王博玄先發是哪招？」他以單場雙安回應，前三戰更累積七支安打，展現好手感。

關鍵附加賽王博玄更扛起第一棒，與陳傑憲、張育成、吳念庭並肩，成為中華隊四位連四場都先發的球員之一，也為中華隊貢獻，還有兩次美技守備。

王博玄表示，自己作為開路先鋒，希望能夠帶動氣勢，加上背號又是六號，看到那顆「護國神骰」，就想先骰骰子再上場，也照自己的攻擊策略去做，「積極進攻，有幫助到球隊。」

王博玄曾是強權平鎮青棒隊成員，但畢業後先到大學歷練，二○二○年選秀會一度落選，直到二○二二年台鋼雄鷹隊加入後，在後段輪次獲得青睞，在國際賽場上一戰成名，他也告訴自己，「還是要向前看，回去休息一、兩天又要面對賽季。」