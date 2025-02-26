經典賽／資格賽過關但陷苦戰 中華隊缺關鍵一棒

頂著去年世界十二強賽冠軍光環，中華隊在世界棒球經典賽資格賽打得辛苦，直到昨天附加賽才搶下門票，艱苦經驗也將是明年經典賽養分，不僅有許多新規範要適應，板凳也在等待能夠一棒改變戰局的人物。

中華隊在經典賽資格賽打得跌跌撞撞，殘壘過多是一項警訊，背後透露板凳代打深度不足，原本列在卅六人名單中的陳子豪、劉基鴻都是被寄予厚望重砲，然而因身體不適、狀況調整不佳而被割捨。

在投手占了十五個名額下，中華隊野手僅餘十三人，扣掉先發九棒，板凳中能代打人選不多，有長打火力球員都已經排上先發，這四場比賽有兩場都要排出捕手擔任指定打擊。

資格賽四戰啟用三次代打，難以自由在對方換投或出現危機時相應出招，相較十二強賽預賽五場用了五次代打，也看到吉力吉撈・鞏冠、戴培峰代打開轟畫面，這次比賽確實出現危機。

賽事本質也與十二強賽不同，當時接在賽季之後，投手、野手狀態都還在運轉中，資格賽則在賽季前，提早開機無法衝太猛，而對手除南非外，尼加拉瓜、西班牙不少選手剛打完中南美洲冬季聯盟，形同中華隊在十二強賽時狀態。

經典賽由美國職棒大聯盟主辦，規則和十二強賽不同，證件核發更嚴格、數量更少，也導致包含防護員、心理師等後勤無法進駐休息室，未來中華隊要征戰經典賽相關賽事，在證件分配優先順位上要多加思量。

投球計時更是困擾中華隊，準備秒數比中華職棒比賽更短，按碼表時機也更早，這四戰一共出現六次超時違規，其中三次發生在林佳緯身上，不過吳念庭、宋晟睿都認為打擊、守備上準備會更趕。