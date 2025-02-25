經典賽／莊陳仲敖自認「不是最好狀態」 不意外拔手錶插曲

扛起中華隊必勝的一場比賽，旅美投手莊陳仲敖先發3局被敲4安打、失2分退場，有1次三振、1次保送，最快球速96.2哩（154.8公里），幫助中華隊以6：3擊敗西班牙隊賽後，對於自身表現卻有不滿，「今天表現沒在我預期內，是有落差，不是我最好的狀態。」

中華隊、西班牙今天決戰附加賽，贏家晉級、輸家打包，中華隊為先攻球隊，莊陳仲敖還沒站上投手丘，隊友已經幫他打下2：0領先，但西班牙打線也讓他感受到壓力，即便沒能確實掌握，首局仍從他手中敲出3支安打、追回1分，原本可能繼續掉分，靠右外野手宋晟睿的美技撲接化解危機。

莊陳仲敖在第2局依然危機四伏，首位打者柯曼列茲（Carlos Colmenarez）就敲安打，再對利諾（Gabriel Lino）投出觸身球，西班牙無人出局已經進占得點圈，連抓兩出局後對貝爾崔（Engel Beltre）祭出故意四壞保送，成功解決下一棒恩卡納西昂（Wander Encarnacion）。

莊陳仲敖第3局演出三上三下，至此用球數52球，中華隊第4局主動換投，改由「龍之子」徐若熙接替投球。

莊陳仲敖賽後帶著總教練曾豪駒送他的6面6骰子現身受訪，他說扛起這一戰，確實有緊張，表現出來的內容也與自己最好時有落差，「老實說，心態、狀態都沒有調整到最好，但給我的任務就是想辦法做到最好。」母隊運動家隊雖有祭出投球限制，但他說不會因此有壓力，「上去投就是全力以赴，不要管有沒有限制。」

意外插曲在於首局西班牙總教練上前要求他拿掉手錶，莊陳仲敖則有預期，他說這是用於身體數據檢測的表，前幾場看有選手戴，所以想說應該可以戴，但看到對方教練走上來就知道應該是手錶的問題，他也說自己在美國時就是有時裁判會抓、有時不抓，因此影響不大。