經典賽／王博玄帶動球隊「6起來」 從落選變中華隊安打王

中華隊在經典賽資格賽的附加賽以6：3擊敗西班牙隊，取得2026年經典賽門票，王博玄四戰狂敲8支安打，成為團隊安打王，今天更有2次美技演出，好表現深刻印在球迷心中，誰能想到，他曾在中職選秀落選。

王博玄在開幕戰擔任先發第8棒時，就有球迷質疑「王博玄先發是哪招？」他以表現回應，單場2安加上前3戰7支安打，讓他在關鍵一戰扛起開路先發，更在首打席就敲出安打，並跑回中華隊第1分。

上場前王博玄特別骰了一下中華隊幸運物「6面6骰子」，他表示：「因為自己背號剛好是6號，想要告訴大家一起6起來。」結果他也以表現帶動全隊氣氛，中華隊也一路順到底。

王博玄在2020年挑戰中職選秀一度落選，在大學持續磨練的他等到2022年獲得台鋼雄鷹隊青睞，雖然成為第21輪、第25指名，但他成功卡位一軍，更在今年從不被看好下，進入中華隊28人名單。

「來到這邊比賽是很幸福的事情。」王博玄表示，自己非常享受這段過程，「穿上這件球衣，比賽不會改變，還是要把該做的做好。」但最終能夠幫助中華隊拿下門票，「整個感覺就是很幸福。」

針對首打席就敲出安打，王博玄表示，當下想著氣勢不能輸，無論如何一定要上壘，炒熱球隊氣氛，也先預想了許多攻擊策略，但最終決定做自己能做到的，「積極進攻，有幫助到球隊。」

去年球季王博玄應對變速球比較困難，但在資格賽不少安打都是鎖定變化球攻擊，他表示，休賽季跟中華隊的集訓期間，都針對變化球做了很多調整，也跟打擊教練彭政閔、高國輝以及總教練曾豪駒討論，「結合到跟投手對決，滿實用的。」