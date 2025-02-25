慶祝贏球 侯友宜：新北運動中心體適能、泳池免費5天
今晚中華隊與西班牙爭取A組最後一張晉級正賽的門票，中華隊以6比3擊敗西班牙，前進2026年經典賽，振奮國人的心。為慶祝中華隊贏球，新北市長侯友宜隨即在臉書宣布，歡慶中華隊晉級，新北市運動中心體適能、游泳池免費5天。
大批球迷不畏寒風，今晚聚集在新北市政府旁市民廣場為中華隊加油吶喊、跳應援舞，全場齊心為中華隊集氣。侯友宜說，選手們拚盡全力、堅持到底，值得為選手及教練的表現喝采，因此新北市運動中心體適能、游泳池免費5天，鼓勵大家多運動增進健康。
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