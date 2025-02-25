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經典賽／連飆15顆直球KKK 曾峻岳霸氣照捕手配球走

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
曾峻岳。記者許正宏／攝影
曾峻岳。記者許正宏／攝影

成為守護中華隊2026年經典賽門票的最後一道關卡，曾峻岳9局下登板，霸氣連飆15顆直球，全數都是150公里以上的火球狂催，讓西班牙打者毫無辦法，KKK收工下班，幫助中華隊以6：3贏球賽後，讓他也直喊爽。

「其實變化球也可以，但就是照著捕手的配球模式去投。」曾峻岳表示，自己最優勢的球種就是直球，今天直球狀況不差，「捕手配什麼球，我都有十分把握去丟，沒有太多猶豫。」他指出，面對國際賽，「但凡你有一點猶豫，結果就可能不一樣，所以我就是專注在每一顆球上。」

曾峻岳在2023年經典賽的經驗有好有壞，而他說那一趟對自己來說跌得很大，但也很好的學習，「讓我這次更從容去面對所發生的一切。」

這回來到中華隊報到，儘管未告知他的角色是終結者，但曾峻岳坦言這是自己渴望的位置，「有給自己一些心理建設，心理老師也跟我說這個位置如果是你想要的，就是自己要有那個拚勁。」

面對2026年正賽，曾峻岳說如果可以入選，就是保持初心，保持熱情，去面對下一次的壓力。

WBC中華隊 經典賽

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