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經典賽／連哭兩場大賽 陳傑憲期待明年最強中華隊

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
經典賽資格賽，中華隊成功擊敗西班牙隊，搶下明年經典賽會內賽門票。記者許正宏／攝影
經典賽資格賽，中華隊成功擊敗西班牙隊，搶下明年經典賽會內賽門票。記者許正宏／攝影

連兩次在國際大賽扛起全台灣的期待，中華隊隊長陳傑憲也兩度賽後落淚，他坦言，對所有成員來說，這一切真的不容易，經典賽資格賽比起12強壓力更大，但相信明年能夠組成最強中華隊，自己也能當其中一員。

中華隊在去年世界12強棒球賽拿下冠軍，今年的經典賽資格賽卻打得步步驚險，前三戰1勝2敗落入附加賽，才終於以6：3復仇成功擊敗西班牙隊，取得經典賽會內賽門票。

「這次比賽真的不容易。」陳傑憲表示：「不管是隊伍或各種原因，很謝謝年輕人扛下這一切，也謝謝年輕人帶我們去打明年的WBC。」

陳傑憲指出，相較12強，這次壓力更大，「12強有更多有經驗的人，可以很快調整好狀態，加上季後大家手感正熱，這次季前，年輕人又居多，真的很不容易。」

能夠掙脫前面的泥淖，中華隊靠得是隊友、教練間的彼此鼓勵，陳傑憲表示，要頂著全台灣人民的壓力，「真的不簡單，我很開心，也不後悔加入這次陣容，跟這麼年輕的選手一起比賽，這些事台灣的未來，我能跟著比賽心情高低起伏，很棒的回憶。」

中華隊在這次經典賽資格賽也冒出不少新星，陳傑憲表示，他相信有了這兩次經驗，台灣棒球在國際賽選擇更多，「這次很多年輕人表現不錯，加上12強的陣容，我相信明年能夠組最強中華隊，去跟世界各國抗衡。」

至於台灣隊長自己呢？陳傑憲說：「我希望我能把狀況調整好，入選明年WBC中華隊。」

賽後忍不住落淚，陳傑憲也表示，自己跟年輕人都有一樣的壓力，「當下看著滿滿觀眾，起雞皮疙瘩，年輕人在這麼不被看好、低壓的情況下挺身而出，不管投手、野手、教練團，為台灣拿下重要門票，很感謝他們帶領我們走到這一刻。」

WBC中華隊 經典賽

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