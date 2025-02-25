經典賽／曾總證實徐若熙原是首戰先發 曾子祐全程神隱因閃到腰

中華隊在經典賽資格賽驚險收下門票，全員28人有一人全程未上，總教練曾豪駒賽後證實曾子祐在第一天就閃到腰，讓團隊戰力更加吃緊，感謝為數不多的野手一起撐起比賽。

中華隊在這趟資格賽舉步維艱，決戰G7才拿到門票，關鍵要回溯到第一場以5：12慘敗給西班牙，外界原先認為會交由徐若熙打頭陣，但亮牌為陳宇宏，該役共用9名投手，被敲15支安打、失12分。

今天賽後被問到如果徐若熙沒有受傷的先發投手規畫，曾豪駒賽後證實，徐若熙是原本規劃的首戰先發投手，「上天可能給我們一些考驗、一些課題，看我們怎樣在困難時可以撐到最後，感謝選手把自己照顧好，到最後可以貢獻自己心力。」

此外，曾子祐全程未上，狀況神秘到球迷都在「協尋曾子祐」，曾豪駒坦言：「子祐在第一天腰閃到，野手帶的人不多，很感謝剩下的野手，有些資深選手腳很緊繃，有點快受傷，還能一直撐下去。」他也不諱言，這次對曾子祐相當可惜，原本是可以累積經驗的場合，但因傷無緣出賽。