經典賽／「讓大家擔心了」 曾豪駒門票到手談再帶2026正賽語帶保留

中華隊在經典賽資格賽打到附加賽驚險收下門票，總教練曾豪駒賽後壓力釋放，也證實若徐若熙沒有傷勢出現，他是原定的第一戰先發投手，全程未上的野手曾子祐也在第一天就閃到腰，讓團隊戰力更加吃緊。

「確實是讓大家擔心了。」門票到手賽後，曾豪駒第一句話就是表達抱歉，「前面打得不順，最後一場有打出來，這是大家一起努力辦到的，這個喜悅也是全台灣球迷的。」

中華隊在這趟資格賽內容欠佳，第一場以5：12慘敗給西班牙是導致這趟道路如此艱難的原因，曾豪駒賽後證實，徐若熙是原本規劃的首戰先發投手，「上天可能給我們一些考驗、一些課題，看我們怎樣在困難時可以撐到最後，感謝選手把自己照顧好，到最後可以貢獻自己心力。」

此外，曾子祐全程未上，狀況神秘到球迷都在「協尋曾子祐」，曾豪駒坦言：「子祐在第一天腰閃到，野手帶的人不多，很感謝剩下的野手，有些資深選手腳很緊繃，有點快受傷，還能一直撐下去。」他也不諱言，這次對曾子祐相當可惜，原本是可以累積經驗的場合，但因傷無緣出賽。

外界對於中華隊在本屆賽事成績有所不滿，曾豪駒緩頰，他認為選手都有一定能力，但在張力之下，選手都需要時間、經驗累積，「我相信經過這次，未來會有更多人才去組成中華隊，不要只是想著要進入正賽，進入正賽要有更好的實力，才有辦法拿到更好的成績。」

賽後被問到放眼2026年正賽，曾豪駒語帶保留，「我先好好休息一下準備球季，剩下的問題再思考，台灣還有很多優秀教練，不只球員需要人才庫的培養，教練也是一樣，希望有個傳承。」