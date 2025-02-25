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經典賽／守住生死戰！中華隊4投鎖住西班牙 2026正賽我們來了

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經典賽／守住生死戰！中華隊4投鎖住西班牙 2026正賽我們來了

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
孫易磊滿壘連飆2K解危。記者許正宏／攝影
孫易磊滿壘連飆2K解危。記者許正宏／攝影

沒有退路的一戰，中華隊守住了！今天在世界棒球經典賽資格賽上演生死戰，中華隊與西班牙爭取A組最後一張晉級正賽的門票，揮別前一次交手遭到暴打的陰霾，中華隊6：3擊敗西班牙，前進2026年經典賽。

面對西班牙先發投手拉索（Ramón Rosso），中華隊1局上就靠3安開啟攻勢，張育成二壘打先馳得點，吳念庭的二壘方向滾地球再帶有1分打點。第2局出現滿壘機會，林子偉掃向右外野線邊飛越全壘打牆，一度讓現場以為是滿貫砲，經過重播檢視後確認落在界外，林子偉繼續打擊選到保送，擠回中華隊第3分，拉索僅撐1.1局失3分退場。

中華隊第6局首位打者陳文杰敲安加盜壘進占得點圈，蔣少宏、宋晟睿連續兩棒執行短打，都造成西班牙三壘手恩卡納西昂（Wander Encarnacion）大暴傳，奉送中華隊2分擴大雙方差距。

中華隊先發投手莊陳仲敖還沒站上投手丘，隊友已經幫他打下2：0領先，但西班牙打線也讓他感受到壓力，即便沒能確實掌握仍從他手中敲出3支安打、追回1分，靠右外野手宋晟睿的美技撲接避免失血繼續擴大；第2局也因被敲安打、觸身球開局釀成危機，再失1分，最終先發3局失2分，交棒給其他投手。

徐若熙接手球速再升級，飆速158公里，中繼3.1局賞出5K，挨了一發陽春砲丟掉1分。

關鍵戰局出現在第7局，孫易磊接手徐若熙留下的一出局、一壘有人局面，一上場就是保送、安打形成滿壘，讓現場氣氛再度緊繃，而這位剛滿20歲的旅日投手連飆2K化解危機，展現超強心臟，最終投1.2局無失分，再由曾峻岳把關第9局守住3分領先。

中華隊以新科12強冠軍、世界第二、地主之姿爭取門票，意外遭遇苦戰，險些面臨無正賽可打窘境，幸好在最後關頭穩住陣腳，收下A組最後一張門票，驚險守住連六屆參與經典賽正賽。

明年正賽舉辦城市已確定為日本東京、美國休士頓、美國邁阿密、波多黎各聖胡安，A組由尼加拉瓜、中華隊出線，B組賽事則是3月初於美國亞利桑那州進行，4支晉級球隊將分到哪組有待賽會公布。

張育成。記者許正宏／攝影
張育成。記者許正宏／攝影
陳文杰。記者許正宏／攝影
陳文杰。記者許正宏／攝影

WBC中華隊 經典賽

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