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經典賽／彰化肉圓來應援 中華隊一路領先讓民眾好開心

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
中華隊今晚迎戰西班牙，中華隊一路領先，彰化縣長王惠美在直播現場，高興得站起來加油。記者劉明岩／攝影
中華隊今晚迎戰西班牙，中華隊一路領先，彰化縣長王惠美在直播現場，高興得站起來加油。記者劉明岩／攝影

為爭奪分組最後一張世界棒球經典賽門票，中華隊今晚在資格賽附加賽再度出戰西班牙隊，彰化縣政府在彰化縣立美術館前廣場舉辦同步直播活動，中華隊一路領先，到第6局以5比3領先，讓到場近千名應援民眾都樂不可支。

彰化縣政府特別直播會場，彰化縣長王惠美到場與球迷一起為中華隊加油打氣，縣府並貼心準備彰化在地美食爌肉飯800分，讓大家在享受家鄉美味的同時，一起為中華隊加油。

王惠美表示，今天是經典賽第4場，看到更多的鄉親來為中華隊加油，不僅鄉親很熱情，球迷們也很厲害，每一位球員都有自己的應援曲，現場氣氛非常熱鬧，充分體驗到棒球運動產業的興盛，也希望彰化的巨蛋能夠早日成真，讓鄉親們都能夠在巨蛋看球賽，一起為中華隊加油。

彰化今晚的氣溫是15度，雖然有點冷，但大家看到中華隊一掃之前西班牙、尼加拉瓜的失常表現，一路領先西班牙，都是十分開心，情緒都非常嗨，一點都不覺得冷，希望一路保持領先，贏得最後勝利。

中華隊今晚迎戰西班牙，中華隊一路領先，彰化縣立美術館廣場的直播現場，應援民眾都很嗨。記者劉明岩／攝影
中華隊今晚迎戰西班牙，中華隊一路領先，彰化縣立美術館廣場的直播現場，應援民眾都很嗨。記者劉明岩／攝影
中華隊今晚迎戰西班牙，中華隊一路領先，彰化縣立美術館廣場的直播現場，應援民眾都很嗨。記者劉明岩／攝影
中華隊今晚迎戰西班牙，中華隊一路領先，彰化縣立美術館廣場的直播現場，應援民眾都很嗨。記者劉明岩／攝影

WBC中華隊 經典賽

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