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經典賽／不是重播！連續大暴傳送中華隊2分 西班牙三壘手哭了

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
西班牙六局上出現兩次失誤。記者許正宏／攝影
西班牙六局上出現兩次失誤。記者許正宏／攝影

中華隊在經典賽資格賽與西班牙隊決一死戰，迎來幸運第6局，連兩棒短打，西班牙三壘手 （Wander Encarnacion）連續傳球失誤，讓中華隊跑回2分，恩卡納西昂自責到忍不住淚水。

前5局打完，中華隊帶著3：2領先進入後段戰，第6局首位打者陳文杰敲出安打，並靠盜壘站上得點圈，蔣少宏執行短打點到三壘，恩卡納西昂接球後傳一壘出現大暴傳，讓陳文杰先跑回分數。

西班牙的亂流還沒結束，宋晟睿繼續執行短打，恩卡納西昂就像是按下「重播」鍵一樣，傳一壘再度發生大爆傳，連兩記傳球「煮粥」，直接送給中華隊2分，雙方差距從3：2擴大到5：2，恩卡納西昂也在場上當場淚崩。

WBC中華隊 經典賽

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