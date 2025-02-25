經典賽／莊陳仲敖3局失2分飆速155公里收工 領先交棒徐若熙

中華隊唯有贏球才能通往經典賽正賽的一場比賽，旅美投手莊陳仲敖先發3局被敲4安打、失2分退場，有1次三振、1次保送，最快球速96.2哩（154.8公里），退場時握有3：2領先。

中華隊、西班牙今天決戰附加賽，贏家晉級、輸家打包，中華隊為先攻球隊，莊陳仲敖還沒站上投手丘，隊友已經幫他打下2：0領先，但西班牙打線也讓他感受到壓力，即便沒能確實掌握，首局仍從他手中敲出3支安打、追回1分，原本可能繼續掉分，靠右外野手宋晟睿的美技撲接化解危機。

莊陳仲敖在第2局依然危機四伏，首位打者柯曼列茲（Carlos Colmenarez）就敲安打，再對利諾（Gabriel Lino）投出觸身球，西班牙無人出局已經進占得點圈，連抓兩出局後對貝爾崔（Engel Beltre）祭出故意四壞保送，成功解決下一棒恩卡納西昂（Wander Encarnacion）。