經典賽／1.1局打退西班牙魔王！陳傑憲安打引爆歡呼聲
上次碰面交手3.1局僅敲出1支安打，中華隊在關鍵一戰再次對上西班牙隊右投拉索（Ramon Rosso），猛敲5支安打，僅投1.1局就將他打退場。
經典賽資格賽今天舉辦附加賽，排名第二的西班牙隊要與中華隊爭取晉級明年會內賽的最後一張門票，而首戰中華隊曾遭到拉索壓制，3.1局僅敲1支安打還吞下7K，但今晚不一樣了。
開局王博玄就從拉索手中敲安上壘，1出局後陳傑憲敲安串起攻勢，也掀起台北大巨蛋震耳欲聾的歡呼聲，第四棒張育成更以適時的二壘安打，幫助中華隊先馳得點，隨後吳念庭的滾地推進也敲回第2分。
拉索2局上續投，結果又被陳文杰、宋晟睿敲出安打加上保送，中間只靠蔣少宏犧牲觸擊抓到1出局，留下滿壘退場，而林子偉先從中繼投手手中轟出界外全壘打後，選到保送擠回中華隊第3分。
這3分都記在拉索帳上，相較前一戰對他一籌莫展，中華隊在僅僅1.1局中敲出5支安打，而前一戰12人次都敲不出的「強擊球」（擊球初速達95哩以上），今天則有陳文杰敲出擊球初速96.2哩的一壘安打。
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