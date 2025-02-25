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經典賽／護國神骰來了！復刻版坐鎮 曾總：大家團結一心

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華隊的「護國神骰」來了！ 記者許正宏／攝影
中華隊的「護國神骰」來了！ 記者許正宏／攝影

幫助中華隊在12強奪冠的骰子還在展覽中，不過今天經典賽資格賽中華隊休息區也出現一顆「666」骰子，總教練曾豪駒表示，這是大家心繫中華隊的表現，無論球迷、球員、教練，都在此刻團結一心。

中華隊今天背水一戰，與西班牙隊之戰勝出就能取得晉級2026年經典賽的門票，賽前12強國手郭俊麟發文打氣，貼出自己吹骰子的照片，並說：「該是時候了吧。各位你們的骰子是否也要派上用場了。」

去年世界12強棒球賽中華隊奪冠，全員表現猶如「骰到6」，其中過去被球迷戲稱「骰子型投手」的郭俊麟更收到球迷提供的「六面六」充氣骰子，成為中華隊幸運物，不過這顆正版骰子正在「冠軍之路特展」展覽中。

中華隊後勤特別比照幸運骰子的排版，另外訂製一顆復刻骰子，今天放到休息區中。 記者陳宛晶／攝影
中華隊後勤特別比照幸運骰子的排版，另外訂製一顆復刻骰子，今天放到休息區中。 記者陳宛晶／攝影

中華隊後勤特別比照幸運骰子的排版，另外訂製一顆復刻骰子，今天放到休息區中，總教練曾豪駒表示：「大家都心繫中華隊，不管幸運物或球迷，我們都是因為這顆棒球凝聚在一起。」

不僅是幸運骰子，就連本壘後方的披薩店家Logo形同骰子，也成為球迷討論焦點，曾豪駒也表示：「每次國際賽，球迷都非常關心國家隊，也會想盡辦法給予球隊一些信仰、幸運物或提點，大家在這時候團結一心，共同為台灣棒球努力。」

WBC中華隊 經典賽

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