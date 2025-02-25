經典賽／今再輸恐面臨「史無前例恥辱」 韓媒：中華隊輕視西班牙
中華隊今晚要與西班牙爭奪經典賽正賽門票，雙方在資格賽首戰由西班牙以12：5大勝，令韓媒相當驚訝。如今韓媒報導指出，台灣棒球恐面臨史無前例的恥辱。
韓媒《OSEN》指出，自滿的台灣棒球恐面臨史無前例的恥辱，從世界12強奪冠到經典賽資格賽瀕臨淘汰。文中提到，由於去年世界12強賽奪冠整體戰力正值巔峰，外界普遍預期中華隊能輕鬆以小組第一晉級正賽，沒想到卻在主場陷入苦戰。
韓媒還引用伍祐城「西班牙最擅長的運動不是足球嗎？」言論，認為這言論等於承認球隊事前並未做好對手分析，顯示出中華隊對西班牙過於輕視，最終付出慘痛代價。
文末分析，雖然這支球隊名義上代表西班牙，但實際上更像一支拉美明星隊，中華隊絕不能輕視這樣的對手。中華隊若能成功復仇，至少能避免最糟糕的結局，然而如果再輸一次，不只是恥辱，而是徹底的大災難，中華隊將成為史上第一支作為12強冠軍，卻無緣經典賽正賽的球隊。
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