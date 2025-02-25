快訊

經典賽Live／中華隊與西班牙生死戰 莊陳仲敖先發、高宇杰DH

跟隨連戰18年！府前發言人丁遠超辭世 享壽68歲

板橋合宜住宅21樓竄大火 80消防人員到場搶救中…傷亡不明

經典賽／今再輸恐面臨「史無前例恥辱」 韓媒：中華隊輕視西班牙

聯合新聞網／ 綜合報導
中華隊。記者許正宏／攝影
中華隊。記者許正宏／攝影

中華隊今晚要與西班牙爭奪經典賽正賽門票，雙方在資格賽首戰由西班牙以12：5大勝，令韓媒相當驚訝。如今韓媒報導指出，台灣棒球恐面臨史無前例的恥辱。

韓媒《OSEN》指出，自滿的台灣棒球恐面臨史無前例的恥辱，從世界12強奪冠到經典賽資格賽瀕臨淘汰。文中提到，由於去年世界12強賽奪冠整體戰力正值巔峰，外界普遍預期中華隊能輕鬆以小組第一晉級正賽，沒想到卻在主場陷入苦戰。

韓媒還引用伍祐城「西班牙最擅長的運動不是足球嗎？」言論，認為這言論等於承認球隊事前並未做好對手分析，顯示出中華隊對西班牙過於輕視，最終付出慘痛代價。

文末分析，雖然這支球隊名義上代表西班牙，但實際上更像一支拉美明星隊，中華隊絕不能輕視這樣的對手。中華隊若能成功復仇，至少能避免最糟糕的結局，然而如果再輸一次，不只是恥辱，而是徹底的大災難，中華隊將成為史上第一支作為12強冠軍，卻無緣經典賽正賽的球隊。

WBC中華隊 經典賽

相關新聞

經典賽Live／中華隊與西班牙生死戰 莊陳仲敖先發、高宇杰DH

【賽前報導】 經典賽資格賽的關鍵一戰，中華隊今天與西班牙隊進行附加賽，爭取A組最後一張晉級2026年會內賽的門票，中華隊打線微調，王博玄擔任開路先鋒，高宇杰指定打擊。 第1棒改由前3場敲出

經典賽／護國神骰來了！復刻版坐鎮 曾總：大家團結一心

幫助中華隊在12強奪冠的骰子還在展覽中，不過今天經典賽資格賽中華隊休息區也出現一顆「666」骰子，總教練曾豪駒表示，這是...

經典賽／背水一戰！中華隊「拔牙」打線 高宇杰扛6棒DH

經典賽資格賽的關鍵一戰，中華隊今天與西班牙隊進行附加賽，爭取A組最後一張晉級2026年會內賽的門票，中華隊打線微調，王博...

經典賽／中華隊並非15投待命 曾總證實已有旅外投手已達限制

中華隊今天在生死戰面對西班牙隊，爭取前進經典賽正賽的A組最後一張門票，投手雖15人皆未達賽會球數限制，但並非人人可上，總...

經典賽／奇兵高宇杰扛DH 曾豪駒相中大賽經驗

中華隊今天在經典賽資格賽生死戰面對西班牙隊，打線大變陣，啟用王博玄擔任第一棒、高宇杰擔任指定打擊，總教練曾豪駒期望高宇杰...

經典賽／秀國師反指標威力！台南Josh穿戴西班牙國旗網嗨翻

棒球網紅「台南Josh」以反指標聞名，今天中華隊將與西班牙隊進行經典賽資格賽生死戰，他也發文幫西班牙「加持」。 台南Josh在Threads發圖，是一張他身披西班牙國旗的照片，他表示，「我知道這

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。