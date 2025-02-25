經典賽／中華隊並非15投待命 曾總證實已有旅外投手達限制
中華隊今天在生死戰面對西班牙隊，爭取前進經典賽正賽的A組最後一張門票，投手雖15人皆未達賽會球數限制，但並非人人可上，總教練曾豪駒賽前證實，有幾位旅外投手已達母隊限制，「可以上場的都會準備好。」
中華隊今天推出效力運動家隊的旅美投手莊陳仲敖先發，扛起沒有退路的一戰，贏球晉級、輸球打包，同場對壘西班牙隊拉索（Ramon Rosso）。
大聯盟主辦的經典賽，針對投手球數有嚴格限制，本屆資格賽單場最多球數限制為85球，投滿50球以上需休4天，30球以上需休1天，不可連續3天登板，西班牙前3場比賽先發投手都超過50球無法再上，中華隊則是無人達到賽會限制。
今天是否投手全員待命？曾豪駒賽前證實，「除了幾位旅外的限制已經達成，需要休息，其他投手都會全力以赴，可以上場的都會準備好。」
西班牙在前3場展現強大火力，曾豪駒坦言，「西班牙打擊能力在這次表現出來確實很強悍，但不能畏懼他們兇悍就閃躲，還是要積極攻擊，相信自己所投出的每顆球。」
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